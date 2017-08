Le cinéma nous fait revivre les débuts d'Act up et les premières luttes contre le sida

Grand prix du jury à Cannes, le film "120 battements par minute" sort ce mercredi 23 août. Signé Robin Campillo, il retrace la naissance du mouvement Act up, au début des années 1990, avec l'essor du sida. Act up a aussi marqué la vie strasbourgeoise par plusieurs gestes forts.

Le film "120 battements par minute", réalisé par Robin Campillo, revient sur les premières années du mouvement Act up, au début des années 1990, après l'apparition du sida. A l'affiche ce mercredi 23 août, il retrace les premiers pas de ces activistes, qui défendent les droits des malades et des personnes séropositives et l'accès aux soins, à travers des opérations souvent spectaculaires, comme la pose d'un préservatif rose géant sur l'obélisque de la place de la Concorde, à Paris, le 1er décembre 1993.

Le mouvement, né aux Etats-Unis, a fait rapidement des émules en France, à Paris, ou encore à Strasbourg. En France, il naît dix ans après l'association Aides, spécialisée elle aussi dans la lutte contre le sida et le soutien aux malades. Lors de la création d'Act up-Strasbourg, en 1994, les militants ne sont qu'une douzaine, très déterminés. Ils organisent des actions spectaculaires, pour dénoncer par exemple l'accueil réservé aux toxicomanes dans certaines pharmacies de la ville.

Du faux sang pour défendre les malades

En 1995, les militants badigeonnent de faux sang l'immeuble occupé par Jean Weber, un ancien dirigeant de Diagnostics Pasteur, société impliquée dans l'affaire du sang contaminé. Pour rappel, à cette époque, de nombreux patients ont été contaminés par transfusion sanguine alors qu'on connaissait déjà les dangers de cette pratique. Pour des raisons de stratégie commerciale, pour permettre le développement d'un test français par Diagnostics Pasteur, la France a tardé à mettre en place les protections nécessaires. Act up-Strasbourg a aussi perturbé en octobre 1996 une messe en la cathédrale Notre-Dame pour dénoncer des propos homophobes tenus par un ancien évêque, Mgr Léon Elchinger. Le prélat avait déclaré que le PACS tout neuf "risquait d'ébranler les ressorts profonds de la société démocratique" et que l'homosexualité "encourageait les jeunes à se désintéresser de la transmission de la vie".

Les procès, une perte de temps

Ces opérations ont valu à l'association un certain nombre de procès. Daniel Fromm, militant de la première heure, a présidé Act up-Strasbourg durant trois ans. Il fallait, dit-il aujourd'hui, foncer et se faire entendre par tous les moyens, pour faire progresser les droits des malades: "on était dans l'urgence, on avait des malades qui étaient pourtant en bonne santé. On s'est décrété en guerre contre le sida!" Les militants tenaient aussi à leur autonomie financière: "on n'acceptait aucune subvention pour pouvoir toujours agir contre qui que ce soit, comme politique, comme lobby, comme laboratoire etc..."