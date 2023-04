Le cinquième arrondissement de Paris s'implique contre le harcèlement scolaire

Le cinquième arrondissement de Paris va accélérer sa lutte face au harcèlement scolaire. C'est ce qui a été dévoilé ce lundi lors de la signature du nouveau contrat de prévention et de sécurité de l'arrondissement, valable jusqu'en 2026, en présence de Florence Berthout, la maire (Horizons) du Vème, du préfet de police de Paris Laurent Nunez, de l'adjoint à la mairie de Paris en charge de la prévention et de la sécurité Nicolas Nordman ou encore du procureur de la République adjoint, Laurent Guy.

Parmi les mesures retenues pour faire face au harcèlement, la libération de la parole des victimes. "Nous avons dans la maison des droits en mairie, des écrivains publics, des médiateurs et des avocates spécialisées dans les violences sexistes notamment. Je mettrai en place une consultation gratuite spécifique sur le harcèlement scolaire", annonce la maire du cinquième arrondissement.

Un groupe de travail pour faire des propositions

C'est notamment ce qui était demandé par le groupe de travail chargé de faire des propositions pour ce nouveau contrat de sécurité. Deux élèves, des parents d'élèves et des directeurs d'établissements y ont participé. Des "opérations de sensibilisation vont également se poursuivre dans les classes", précise Florence Berthout.

C'est ce que demande par exemple Michele, élève de cinquième, victime de harcèlement à cause des ses origines italiennes : "J'ai fait une faute une fois dans un groupe de classe et ça m'a un peu suivi, on m'a dit que je ne savais pas parler français, que ma place pas n'était pas ici." Lui, souhaite également que les harceleurs, lorsqu'ils sont identifiés, écrivent des lettres d'excuses aux personnes visées.

Par ailleurs, la mairie du cinquième arrondissement abritera dans les prochains jours les nouveaux locaux de la police municipale. Les bureaux seront situés dans les étages du bâtiment. 42 policiers y sont rattachés, 12 y travaillent en permanence chaque jour.