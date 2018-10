Font-Romeu-Odeillo-Via, France

C'est une bonne nouvelle pour les autorités catalanes qui ont lancé il y a quelques mois leur candidature "Pirineus Barcelona" pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2030. En marge des JO de la jeunesse qui se tiennent en ce moment en Argentine, le Comité International Olympique vient de rendre un avis favorable à cette candidature. Dans un rapport technique, le CIO donne son feu vert pour continuer à travailler sur ce projet. C'est un point positif, car jusqu'ici le comité avait fait état de réticences sur les infrastructures routières.

La candidature portée par la Généralité de Catalogne et soutenue par Madrid prévoit d'organiser les Jeux aux quatre coins de la région, à Barcelone pour les épreuves en salle et dans les montagnes catalanes pour le reste des compétitions. La plupart des épreuves se dérouleraient dans les stations de ski de la Molina et de Masella en Cerdagne espagnole.

Le soutien des élus locaux de la Cerdagne française

Officiellement, la Cerdagne française n'est pas concernée par cette candidature. Mais le projet est largement soutenu par les élus locaux qui attendent des retombées. Et comme la candidature n'en est qu'à ses débuts, des discussions pourraient s'engager pour permettre une participation plus directe de la partie française de la Cerdagne.

Réaction de satisfaction de Gérard Figueras, le secrétaire général aux sports au sein de la Généralité de Catalogne chez nos confrères de TV3 (télévision publique catalane) :

"C'est très positif. Nous sommes maintenant dans un processus de dialogue avec le CIO. Nous devons créer des jeux qui s'adaptent au territoire."

Ce n'est pas la première fois qu'une candidature est lancée pour organiser des Jeux olympiques d'hiver dans la région. Un projet commun avec trois États avait notamment été envisagé (France, Espagne et Andorre), mais il avait été rejeté.