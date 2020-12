Le circuit d’Albi réalise le mur anti-bruit : les opposants pas du tout convaincus

Les courses et autre stages vont pouvoir continuer de se dérouler sur le circuit automobile d’Albi. Les dirigeants viennent de se mettre en conformité dans le cadre de la nouvelle homologation du circuit obtenu le 27 septembre 2019. Ils viennent d’achever un mur de 180 m de long au sud de l’édifice. Un mur de 4 mètres de haut qui était obligatoire pour continuer de rouler. Les dirigeants du circuit avaient un an pour réaliser les travaux mais avec la pandémie, ils ont obtenu un délai. Ce mur a été construit du côté du centre commercial et pas devant le village du Séquestre. Il est censé protéger deux habitations qui seraient les plus impactées par le bruit selon les relevés de l’ARS.

In-extremis

Un mur auquel les opposants ne croient pas du tout, bien au contraire. Michel Ricard est le président de l’association des riverains du circuit, il pointe déjà que le mur a été fait "in-extremis. On peut s’étonner pourquoi il n’a pas été fait plus tôt". Et pour lui, l’édifice n’a pas du tout les caractéristiques d’un mur antibruit. "C’est juste un mur. Avec des panneaux empilés les uns sur les autres. Et il y a eu une course depuis, et c’est pire. Le mur renvoi le bruit et l’éco-quartier qui est de l’autre côté est beaucoup plus impacté."

Protéger aussi le Séquestre

De son côté la direction du circuit est plutôt sereine sur l'impact de ce mur. Mais surtout Grégor Raymondis, le directeur du circuit, estime que ça ne s'arrêtera pas là. "L’impact sonore baisse d’années en années mais nous avons d’autres projets, de protections dynamiques pour le sud du circuit et donc protéger notamment les habitants du Séquestre."