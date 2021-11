Le circuit d'Albi toujours quasi à l'arrêt après une première décision du tribunal administratif

Ce 22 novembre, le tribunal administratif de Toulouse a donné une première décision dans le conflit qui oppose le circuit d'Albi et le Séquestre. La validité de l'arrêté, pris par la mairie et qui empêche les courses, ne sera pas examiné en urgence. L'arrêt est donc pour le moment toujours valable.

Le bras de fer entre la commune du Séquestre et le circuit d’Albi (Tarn) est parti pour durer longtemps. Mais la mairie vient de remporter une première manche devant le tribunal administratif. L’arrêté pris par le maire du Séquestre le 31 août dernier reste valable. Le tribunal administratif de Toulouse rejette l’examen en urgence du dossier. En donc l’arrêté reste valable au moins pour une année (entre 12 et 18 mois disent les avocats spécialistes de droit), le temps que les juges administratifs se penchent vraiment sur ce dossier.

Pas plus de quatre véhicules thermiques en même temps

L’arrêté pris par la mairie du Séquestre, valable à partir du 6 septembre 2021 juste après le grand prix camion, empêche en tout cas le déroulement de toute course sur le circuit. Cet arrêté interdit la circulation sur la piste de plus de quatre véhicules thermiques en même temps. La mairie du Séquestre avait en effet fait de nouveaux relevés après la construction du mur anti-bruit que le tribunal résume : "à la suite de plaintes de riverains, de nouveaux relevés sonores ont été effectués qui ont mis en évidence des dépassements des valeurs limites d’émergences sonores définies par le code de santé publique."

Baisse du chiffre d'affaires

La société DS Events qui gère le circuit avait fondé sa demande notamment sur la baisse du chiffre d’affaires pour motiver un examen un urgence du dossier. Mais dans son arrêt, le tribunal répond que "l’absence d’éléments précis permettant d’imputer cette baisse à l’arrêté municipal contesté, et alors que le chiffre d’affaires des années 2019 et 2020 était déjà en baisse significative et que le déficit s’était creusé, n’a pas été jugée suffisante pour établir que l’arrêté du 31 août 2021 portait une atteinte grave et immédiate à sa situation et menaçait la survie de la société." Le circuit d’Albi pourrait maintenant se tourner vers le conseil d’Etat.

Pour les gestionnaires du circuit, ce mode de fonctionnement ne peut en tout cas être "pérenne" et il fragilise financièrement le circuit. Paradoxalement, en empêchant de faire rouler plus de quatre voitures en même temps " le nombre de jour de fonctionnement est obligé d'augmenter aussi" explique le directeur du site Grégor Raymondis. Les discussions entre la préfecture, les mairies du Séquestre et d'Albi se poursuivent pour trouver une solution avant la reprise des compétitions en avril-mai.