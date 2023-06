Le circuit de Gueux fermé jusqu'à nouvel ordre

La barrière du circuit de Gueux restera fermée jusqu'à nouvel ordre. La mairie a interdit l'utilisation du circuit à partir du 16 juin 2023. Cela fait suite à la fermeture sans autorisation de la départementale D27 lors d'un rassemblement de voitures au début du mois, selon la mairie.

Incompréhension des habitués

Une barrière fermée et une pancarte. C'est ce que les fans d'automobile ont découvert en arrivant sur le circuit de Gueux dimanche 25 juin. D'ordinaire, ils s'y rassemblent chaque dernier dimanche du mois. Cette fois, le rassemblement a été interdit par la mairie. Sur la pancarte signée par l'association "Les Amis du circuit de Gueux", on peut lire : "La Mairie de Gueux, propriétaire des lieux, nous impose une nouvelle interdiction qui nous contraint à ne plus recevoir de visiteurs, (…) à compter du 16 juin 2023, et jusque nouvel ordre tous les évènements sur le circuit sont annulés."

Certains des visiteurs venus dimanche n'étaient pas au courant : "On ne comprend pas. On ne fait rien de mal sur ce circuit. Pourquoi le maire interdit l'accès ?"

Une réunion prévue le 12 juillet

Le maire de Gueux, Jean-Pierre Ronseaux a décidé de cette fermeture après un rassemblement le 4 juin. Il explique à France Bleu Champagne-Ardenne que la départementale D27 a été bloquée pour le passage d'une voiture "type 24H du Mans". Ce qui pose problème, c'est que personne n'était au courant de ce blocage (ni la mairie, ni les gendarmes, ni le département de la Marne), selon Jean-Pierre Ronseaux. Les Amis du circuit de Gueux remettent en cause cette version des faits.

Sur Facebook, l'association a informé les passionnés que le rassemblement de ce dimanche 25 juin était donc annulé. Certains avaient spontanément prévu d'aller manifester leur mécontentement à Gueux devant la mairie. Mais, toujours sur Facebook, l'association a appelé au calme.

La suite du dossier se jouera le mercredi 12 juillet 2023. Les Amis du Circuit de Gueux ont rendez-vous avec la mairie pour négocier la convention de modalités d'utilisation du circuit. Les deux partis précisent qu'ils souhaitent un arrangement pour rouvrir le circuit le plus vite possible.