Le cirque Bidon termine sa tournée estivale en Berry

Les roulottes du cirque Bidon terminent leurs tournée estivale de 90 dates le 24 septembre prochain. La troupe de 16 membres est actuellement à la chapelle de Vaudouan, à Briantes (Indre), avant de prendre la route d'Aigurande

Au pied de la chapelle de Vaudouan, la petite troupe se repose dans les roulottes. Il faut dire que l'été a été bien chargé : au total, le cirque Bidon aura fait 90 dates d'ici le 24 septembre. Tout a commencé par la répétition d'un mois au château d'Ars, puis Blois, et ensuite le cirque a suivi la Loire jusqu'aux environs de Nantes. "Les bords de Loire, c'est facile car c'est plat, car le relief compte beaucoup. Ce sont nos chevaux qui tirent nos roulottes. Il y a quelques années on a fait l'Auvergne, c'était dur", explique l'un des fondateurs. "On a eu beaucoup de monde. le bouche à oreilles a fonctionné", explique François "Bidon", l'un des fondateurs du cirque. En moyenne, 250 personnes par prestation. "Mais parfois, on a eu 500 spectateurs, souvent 300 à 400", ajoute François.

François Bidon : "On a eu beaucoup de monde, jusqu'à 500 personnes certains soirs" Copier

16 membres, 10 roulottes... La particularité de ce cirque : pas de chapiteau, les représentations ont lieu en plein air ; pas d'animaux exotiques (ni fauves, ni éléphants) mais des chevaux ; la musique est jouée en direct par un petit orchestre installé près de la piste. "C'est une opportunité assez rare de jouer tous les soirs. Pour nous les musiciens, c'est assez dur de trouver des dates. Là, on en a à foison. on joue pour accompagner un artiste. Il y a tout un travail de création en amont, qui est extrêmement intéressant", note Marie, violoniste de 26 ans, dont c'est la première expérience dans un cirque.

90 dates le long de la Loire

Première également pour Maël. "J'ai eu une audition l'hiver dernier", explique cet étudiant en littérature espagnole. "Ce que je garderai surtout de cette tournée, c'est une frise d'images. La sauce a pris avec le public. Quand le spectateur arrive, il entre dans une bulle pour 2 heures. Un retour à la simplicité. 90 dates, c'est un gros rythme, mais c'est aussi un beau rythme", précise l'équilibriste de la bande. Musique, théâtre, acrobaties... "Bulles de rêves", 2 heures d'un joyeux "melting-pot", qui parle aux petits comme aux grands. "Le message, c'est de ne pas avoir peur de réaliser ses rêves", complète François.

Les 10 roulottes servent à la fois de moyen de locomotion, de logement et de décors © Radio France - Pierre Coquelin

"Bulles de rêves" du cirque Bidon. Spectacle de 2 heures. A la chapelle de Vaudouan à Briantes : mercredi 13 septembre à 17h, jeudi 14 à 20h30, vendredi 15 à 20h30, samedi 16 à 20h30 et dimanche 17 à 17h. Puis place de la promenade à Aigurande le mercredi 20 septembre à 17h, le jeudi 21 à 20h30, le vendredi 22 à 20h30, le samedi 23 à 20h30 et le dimanche 24 à 17h. Tarif : 12€ pour les adultes, 8€ pour les 12 ans et moins et gratuit pour les 4 ans et moins. Le cirque organisera ensuite la 3e édition de son Festival d'hiver à Sainte-Sévère-sur-Indre du 29 septembre au 1er octobre.