Le cirque Claudio Zavatta s’installe pour deux semaines à Châteauroux

Châteauroux, France

"Je retrouve ma vie. J’ai grandi au cirque. Les tigres et les lions ont toujours été une passion". Après quelques mois d’arrêt, Frédéric Edelstein, le dresseur, a repris du service avec le cirque Claudio Zavatta. "Même le plus beau des parcs d’attractions, le plus grand et le plus incroyable ne remplacera la vie au cirque."

Le cirque Claudio Zavatta s’installe pour deux semaines à Châterauroux © Radio France - Victor Vasseur

L’ancien directeur du cirque Pinder présente ses douze lions, dont Chaka, 330 kg : "Je les ai trouvé dans une ferme d’Afrique du Sud. Ces lions blancs étaient destinés à se faire tuer par des chasseurs. Je les ai sauvé."

Le cirque Claudio Zavatta s’installe pour deux semaines à Châterauroux © Radio France - Victor Vasseur

Des opposants à l’arrivée du cirque

Jérôme était là en janvier dernier devant le cirque Médrano. Cet étudiant castelroussin est l'un des fondateurs du collectif J’agis pour les animaux dans l’Indre : "On est contre les cirques avec des animaux. C'est contre nature. _Un animal n'a pas à faire d’acrobaties pour amuser l'humain. Ils ont des troubles du comportement_. On essaie de raisonner les directeur du cirque, à l'image du cirque Bouglione"

Dans les prochains jours, Jérôme sera avec des tracts et des banderoles devant le cirque avec d'autres militants.

Le cirque Claudio Zavatta s’installe pour deux semaines à Châterauroux © Radio France - Victor Vasseur

Au Cirque Zavatta, on ressent du ral-le-bol à cause de la très mauvaise publicité faite par ces associations. En tête, Frédéric Edelstein, l'ancien dresseur vedette du cirque Pinder : "Ce sont une minorité de gens qui ne représentent rien. On n'a jamais fait de mal aux animaux. Les français ont encore l'amour du cirque à 1000%, toujours pas. Si on a stoppé Pinder, c'est parce que l'on est devenu trop gros."

Comme pour montrer patte blanche, le cirque est en train de monter un enclos géant derrière le mail Saint-Gildas, dans un pré. Les chameaux, les lamas, les chevaux, les autruches et les lionnes pourront gambader dans cet espace pendant les deux prochaines semaines.