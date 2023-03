Le cirque de Rome s'installe à Chapit'O à Fleury-les-Aubrais et met mal à l'aise les élus

Le cirque de Rome, chaque fois qu'il vient s'installer dans une commune, fait polémique car lui, contrairement à d'autres, possède encore des animaux sauvages, qui font partie du spectacle. Or, on le sait, c'est une question sensible, une proposition de loi a d'ailleurs été votée récemment pour interdire les cirques avec des animaux sauvages en 2028. Mais en attendant, ils ont encore le droit de s'installer, s'ils ont les autorisations nécessaires. Et en l'occurrence, c'est le cas, la mairie de Fleury l'a d'ailleurs constaté à ses dépens. L'arrêté municipal pris en urgence pour interdire ce cirque à Chapit'O, sur l'aire événementielle de la métropole d'Orléans, a été retoqué par la préfecture du Loiret.

Et ça n'a pas traîné. Carole Canette s'est vue signifier qu'elle n'était pas dans son droit dès la publication de son arrêté, le 27 février dernier. "Les préfectures et les tribunaux considèrent qu'un ou une maire ne peut pas interdire sur son territoire la présence de ce genre de cirque, donc on est coincés" regrette l'élue. "C'est tout simplement la loi" lui répond Solovich Dumas, le patron du cirque de Rome. D'autant qu'aucun manquement aux règles sanitaires n'a été constaté par les services de l'État dans le traitement des animaux, ajoute-t-il : "ils sont venus faire des contrôles dès notre arrivée dans le Loiret, la semaine dernière, à Ingré, et ils n'ont rien trouvé".

Modifier le réglement intérieur de Chapit'O ?

Le cirque de Rome s'était en effet installé à Ingré dans un premier temps, sans autorisation de la mairie cette fois, mais il n'est finalement resté que deux jours, un délai trop court pour lancer une procédure d'expulsion. À Chapit'O, l'occupation est légale, un accord commercial a été négocié avec le prestataire, Orléans Events, pour la location du site pendant trois semaines. Carole Canette reconnaît que demander à Orléans Events de refuser cette installation, "sans réglement intérieur adapté, cela aurait été de la discrimination". Elle entend demander à la métropole d'Orléans de réfléchir, justement, à ce réglement intérieur, la question a d'ailleurs été évoquée entre élus la semaine dernière.

La métropole d'Orléans, propriétaire du terrain, dit "regretter la présence de ce genre de cirque", elle n'y est pas favorable. Mais elle entend "respecter la loi", et donc ne pas s'y opposer. Tout en insistant malgré tout sur des "menaces avancées par le cirque lors des négociations avec son prestataire". Des menaces de blocage du Zénith, par exemple, "qui n'ont pas leur place dans ce genre de négociation".

"Les maires n'ont pas à jouer les sherifs"

Solovich Dumas, lui, se félicite de la vélocité de la préfecture du Loiret. "Aucun maire n'a le droit de s'opposer à l'installation de nos cirques sur son territoire, ils n'ont pas à jouer les sherifs". Pourtant la proposition de loi qui a été votée prévoit l'interdiction des cirques avec animaux en 2028, mais pas avant. "C'est absurde" commente Carole Canette, "on ne peut pas dire qu'après 2028 c'est mal, mais qu'avant c'est bien. Et les animaux dans les cages, c'est maintenant qu'ils souffrent".

La maire socialiste de Fleury entend demander à son conseil municipal de voter une motion demandant à l'État d'accélérer les choses. Le patron du cirque de Rome tempère : "le texte prévoit que si en 2028 aucune solution de placement des animaux n'est trouvée, nous continuerons de les garder. Donc c'est une belle embrouille qui se prépare, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous installer sans l'autorisation des communes".