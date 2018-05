"On va certainement repartir en juillet et en août, mais ce n'est pas encore sûr". Joint par franceinfo, le propriétaire du cirque Pinder, Gilbert Edelstein, a confirmé l'information publiée ce dimanche par Ouest-France : l'institution fondée en 1854 a été placé en liquidation judiciaire le 2 mai dernier à sa demande en raison de difficultés financières.

Tous les spectacles à venir annulés "pour le moment"

D'après Gilbert Edelstein, "les mois de mars et avril ont été catastrophiques". Le chiffre d'affaires de Promogil, la société d'exploitation du cirque, est passé de 7,5 millions d'euros en 2014 à 5,2 millions en 2017. Une situation due à "une grosse défection du public de scolaires" selon le patron du cirque qui affirme qu'en trois ans, le cirque Pinder est passé de "450.000 à 100.000 spectateurs scolaires par an".

Conséquence : tous les spectacles à venir sont annulés "pour le moment". "J'ai mis plus de 2 millions d'euros de mon argent personnel depuis 5 ans, pour continuer à survivre, il fallait que je remette 500 000 euros de plus, alors j'ai préféré arrêter", a précisé Gilbert Edelstein à franceinfo.

Critiques contre la présence d'animaux dans les cirques

Autres raisons avancées, "la crise économique" et le contexte post-attentats, à cause duquel "les gens ne veulent pas aller là où il y a de la foule".

Gilbert Edelstein assure a en revanche que ces difficultés ne sont pas dues aux attaques des militants opposés à l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques.

Créé en Angleterre et établi en France depuis le début du XXe siècle, le cirque Pinder a été détenu par le comédien Jean Richard dans les années 70, avant que son actuel propriétaire et sa famille reprennent le flambeau en 1983. Gilbert Edelstein compte sur son projet de parc d'attractions, le "Pinderland", prévu en Seine-et-Marne, à Perthe-en-Gâtinais pour continuer à développer ses activités et "faire voir que le monde du cirque est bien vivant et en particulier, Pinder."