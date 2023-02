Le cirque s'installe à Nice : le coup de force de Zavatta

Un lundi matin chahuté à l'entrée de l'imposante zone commerciale Lingostière qui s'étend dans la plaine du var au nord de Nice. Il est neuf heures et demi : une trentaine de camions de la marque jaune et rouge Zavatta contourne la zone pour pénétrer sur un terrain inhabité :"on l'avait repéré il y a une quinzaine de jours, ici on a de l'herbe pour la cinquantaine d'animaux : des zèbres, un hippopotame, des autruches, des lions" explique John Zavatta.

Selon la ville : la police municipale de Nice est intervenue "car il y a eu troubles à l'ordre public, le trafic a été momentanément bloqué sur le boulevard du Mercantour. "

Un bras de fer depuis plusieurs mois selon Zavatta

Le maire de Nice, entouré d'une dizaine de policiers nationaux et du préfet des Alpes-Maritimes, s'est rendu sur place pour leur demander de partir, pour dénoncer "une occupation illégale d'un terrain public, sans droit ni titre" Il indique aux journalistes avoir saisi la justice.

Les échanges entre Christian Estrosi et les deux frères John et Alexandre Zavatta ont été particulièrement houleux. les gens du cirque reprochent au maire de ne jamais avoir répondu à leur demande d'installation à Nice envoyée dès le mois de septembre "vous ne répondez jamais... aucun dialogue n'est possible avec vous"

Christian Estrosi répond : " vous n'êtes pas les bienvenus", vous êtes une honte, je n'accepte pas de cirque à Nice avec des animaux sauvages,... vous avez ici un hippopotame : c'est une honte!".

Le préfet tente de calmer le jeu

Le préfet des Alpes Maritimes Bernard Gonzalès a tenté de calmer la colère des gens du cirque. "il faut de la justice, la Ville de Nice comme celle de Cannes a saisi les tribunaux, il faut appliquer le droit mais il faut aussi de l'humain" "il n'y a pas de bonne solution mais on doit en trouver une". Les différentes parties doivent se retrouver mardi.

Que vont devenir les cirques avec animaux ?

Le cirque Zavatta martèle qu'un maire "n'a pas le droit d'interdire la venue d'un cirque avec des animaux avant 2028. La date des nouvelles dispositions d'une loi d'interdiction de détenir ou présenter des animaux sauvages dans un cirque. Cette loi contre la maltraitance a été votée mais aucune disposition n'a été prise pour nous permettre de nous organiser. Que va t'on faire de nos animaux? où vont-ils aller? qui va payer? qu'allons-nous devenir?

Le cirque Zavatta assure avoir envoyé une demande d'installation à 120 communes des Alpes Maritimes. Il venait de passer quelques jours à Cannes où le séjour a aussi été tumultueux. " La seule ville très sympa pour nous accueillir juste avant: c'était Martigues".