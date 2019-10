La mairie de Clermont-Ferrand a pris la décision d'annuler les courses qui devaient se dérouler samedi et dimanche. La raison : un appel national à manifester dans la capitale auvergnate ce week-end. Toutes les manifestations donc être suspendues pour des raisons de sécurité.

Le "Clermont week-end courses" annulé à cause d'une manifestation des gilets jaunes ce week-end

Clermont-Ferrand, France

La deuxième édition du "Clermont Week-end Courses" ne se déroulera pas ce dimanche. La mairie a décidé d'annuler l'ensemble des manifestations prévues ce week-end. En cause : l'annonce d'une manifestation nationale des gilets jaunes, non-déclarée.

Les gilets jaunes ont lancé un appel national pour une nouvelle manifestation, ce samedi 19 octobre place de Jaude. Pour la municipalité, cet éventuel rassemblement peut présenter des troubles à l'ordre publique.

Remboursement des inscriptions

L’ensemble des manifestations proposées par la mairie de Clermont-Ferrand, le Secours Populaire et l'Office municipal du sport sont donc annulées. Samedi, il devait y avoir des animations sur la place de Jaude, avant les courses ce dimanche : marathon, semi-marathon, 5km et 10km. Les courses pour les enfants, poussins et benjamins, sont également annulées.

L'argent des inscription devait être reversé au Secours populaire. Les modalités de remboursements seront transmises aux inscrits à partir de lundi prochain, le 21 octobre.