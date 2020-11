Le click and collect sauvera-t-il les commerçants en difficulté ? "Non", assure le gérant du Joué Club de la Flèche. Emmanuel Dupont parle même d'une pratique éprouvante et peu probante pour les commerçants.

"Le click and collect est énergivore et chronophage", assure le gérant du Joué Club de la Flèche

En Sarthe comme ailleurs, les commerçants vivent ce nouveau confinement comme un second coup de massue, après le premier confinement du printemps.

Beaucoup se sont mis au "click and collect" (achat en ligne, et retrait de la commande par le client en magasin), mais cela ne suffit pas.

Pas de solutions miracles

"Le click and collect me permet de faire environ 40% de mon chiffre d'affaires environ, je perds donc entre 40 et 60%", commence Emmanuel Dupont, gérant du Joué Club de la Flèche, et membre de l'association de commerçants "Anim'en Flèch".

"C'est un outil de plus, mais c'est _énergivore au possible et chronophage_. Amazon et les plateformes digitales sont des logisticiens dont c'est le métier, leur outil est adapté à ce type de commandes", continue-t-il.

"Pour nous, cela n'est pas le cas, un magasin est prévu pour attirer des clients une fois son rideau ouvert, notre outil n'est pas adapté et les équipes ne sont pas préparées au click and collect", enrage le gérant du Joué Club de la Flèche.

Les commerçants, les seuls confinés ?

La raison de sa colère ? L'impression d'être abandonnés, d'être les seuls à faire les frais de ce nouveau confinement.

"Ce confinement me fait rigoler, dans les zones commerciales ou les supermarchés, où sont les gestes barrières et les jauges ?", s'indigne-t-il.

"Samedi dernier, je me suis promené sur la zone commerciale de la Flèche, je n'ai pas vu de différence avec un samedi normal. Les seuls fermés aujourd'hui sont les petits commerçants et les restaurateurs", continue M. Dupont.

Rouvrir les magasins à Noël

"On se sent sacrifiés, tout le monde travaille et se déplace. Les seuls qui ne travaillent pas ce sont les commerçants" conclut-t-il amer.

Pour Emmanuel Dupont, la réouverture rapide des boutiques est une primordiale, et le déconfinement pour les fêtes, nécessaire.

"C'est même _vital_, pour beaucoup de commerçants", prévient-t-il.