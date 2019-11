Le climat au cœur du Festival des Solidarités en Bourgogne

Dijon, France

Le Festival des Solidarités s'installe jusqu'au 2 décembre en Bourgogne-Franche-Comté. Pendant un peu plus de quinze jours, les associations, les collectivités territoriales, les écoles ou encore les maisons de quartier organisent plus de 200 événements. Concerts, conférences et spectacles autour d'une thématique, "Face au changement climatique, réinventons les solidarités".

Deux contes pour un spectacle tout public

Et c'est grâce au théâtre, et à la création de la Compagnie Ars Anima, que le festival espère faire passer le message. La compagnie propose 22 représentations, pour les scolaires et le grand public de sa dernière création, "A fleur de peau - Contes sensibles sur le climat et l'Homme de notre temps". Un spectacle qui fait la part belle aux contes. Les spectateurs y découvrent Ihoa, jeune homme en colère face à la montée des eaux sur son île basse de Polynésie, et l'histoire de Nana, une jeune fille atteinte de malnutrition et souffrant de paludisme, victime d'une eau polluée au Niger.

Une tournée débutée à Dijon avec des scolaires

Près de trois cents élèves du CM1 au lycée ont découvert le spectacle ce mardi 12 novembre au Théâtre des Feuillants à Dijon. Un spectacle gratuit et soutenu financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté, et l'appui des académies de Dijon et de Besançon, et coordonné par le réseau BFC International. Prochaine représentation ce mardi soir à 20 heures toujours au Théâtre des Feuillants.