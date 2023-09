"Le climat est plutôt serein à Saint-Brévin" selon sa maire Dorothée Pacaud

Coïncidence du calendrier avec la venue du pape à Marseille, un colloque sur l'immigration sous haute surveillance s'est tenu ce samedi à Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Des opposants au CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, s'étaient annoncés. Mais l'interdiction de la manifestation par la préfecture et l'impressionnant service d'ordre déployé tout autour de Saint-Brévin ont dissuadé les manifestants. (Par précaution, la piscine et le cinéma proches du lieu du colloque, salle de l'étoile de Jade, sont restés fermés toute la journée).

"J'ai la chance d'être protégée et j'en suis très reconnaissante". Dorothée Pacaud

"C'est toujours important que le débat ait lieu avec des gens qui savent, qui travaillent sur ces questions et qui peuvent amener vraiment des vrais arguments", a confié la maire de Saint-Brévin Dorothée Pacaud. Depuis cet été et des menaces de mort reçues, l'élue (qui a remplacé Daniel Morez en juin dernier) ne sort pas sans protection policière. "J'ai la chance d'être protégée et j'en suis très reconnaissante, parce que ça permet justement de la sérénité, même si c'est quelque-part dommage et contraignant, confie l'édile à France Bleu Loire Océan, mais je le vis très bien, car c'est pour un temps limité. Dorothée Pacaud remercie également les brévinois de leur soutien.

Dorothée Pacaud, maire de Saint-Brévin, est arrivée sous protection au colloque © Radio France - Yves-René Tapon

Parmi les intervenants au colloque, François Héran, qui dirige la chaire migrations au Collège de France, a rappelé plusieurs points : "Quand on visite à travers la France les centres d'accueil de demandeurs d'asile, il y en a beaucoup, dans l'immense majorité des cas, l'accueil de la population locale a été positif. Ce qui s'est passé à Saint-Brévin n'est pas représentatif".

"Le pape peut peser dans ce débat", François Héran

Devant une assemblée convaincue d'avance, François Héran regrette le difficile débat serein sur ce sujet épineux de l'immigration : "Il existe quand même, entre les extrêmes, toute une population intermédiaire, flottante, qui s'interroge, qui se pose des questions, qui essaie de peser le pour et le contre. Et je pense que le pape peut peser là-dedans". Sophie, participante au débat venue de Saint-Nazaire, confie enfin *: **"*Ce sont des choses saines dont on doit parler et au contraire, on a l'impression qu'il y a une décomplexion totale des paroles de l'extrême droite, ce qui est quand même très malheureux par rapport à l'image que la France veut se donner de terre d'accueil et des droits humains".

Le CADA en construction à Saint-Brévin était également surveillé durant le colloque © Radio France - Yves-René Tapon

