Le clip vidéo émouvant de Paul, 10 ans, confiné à Saint-Sever

Belle découverte ce mardi sur la page Facebook de France Bleu Gascogne: un joli clip de Paul, petit landais confiné en famille. Un jeune garçon qui prend le micro aidé de ses parents pour dire ce qu'il a sur le cœur. Hommage au personnel soignant, aux victimes du COVID-19, message aux familles et aux enfants comme lui.

Nous avons demandé la permission de publier cette oeuvre touchante. Voici ce que nous a répondu Luc son papa que nous saluons au passage: "Paul a dix ans, il est en CM1, et pour l’occuper nous avons composé cette petite chanson et réalisé ce clip ! Il avait envie de témoigner des choses qu’il écoute par ci par là et surtout avoir une pensée pour ceux qui nous soignent et ceux qui, malheureusement nous ont quitté à cause de cette maladie ! Nous habitons Saint-Sever et avons une énorme chance : nous avons un jardin !"

Bravo Paul!