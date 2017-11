Le clitoris géant dévoilé en plein coeur du campus de Poitiers

La sculpture d'un clitoris a été inaugurée ce vendredi midi sur le campus de l'université de Poitiers. Le clitoris trône au bout d'un mat, juste devant la Maison des étudiants. Le but : sensibiliser et faire réagir pour lutter contre les violences faites aux femmes.

Ce vendredi midi, le président de l'Université de Poitiers, Yves Jean, l'artiste Matthew Ellis et les membres de l'association "Les amis des femmes de la libération" ont dévoilé la sculpture représentant un clitoris en plein cœur du campus.

Un clitoris qui rejoint le phallus géant déjà installé sur le campus il y a quarante ans par la confrérie Les Bitards.

Un mot encore tabou

Cette fois-ci, c'est l'association "Les amis des femmes de la libération" qui est à l'origine de cette initiative. Elle a demandé à l'artiste Matthew Ellis de créer un clitoris géant. Alors oui, cette sculpture ne mesure pas plusieurs mètres, comme le "Vagin de la Reine" installé à Versailles en 2015, mais elle trône quand même au bout d'un mat de deux mètres de haut. Elle a été réalisée en acier inoxydable pour évoquer les outils des mutilations sexuelles.

Le président de l'Université de Poitiers, Yves Jean, a inauguré la sculpture. © Radio France - Noémie Lair

Le but est de sensibiliser les étudiants à la condition des femmes. "On s'est dit que ce clitoris symbolisait plusieurs choses, explique Marion Babin, bénévole à l"association. Les violences faites aux femmes tout d'abord mais c'est aussi un symbole de l'intégrité du corps humain, un symbole du clitoris en tant qu'organe féminin."

Il y a des gens qui jettent des bouteilles d'urine au visage des prostitués, une femme a été brûlée par de l'acide et certaines sont violées." - Marion Babin

Elle espère faire réagir les passants "On s'est dit que tous les gens qui allaient passer à côté de ce clitoris allaient se poser des questions parce que c'est un mot qui reste tabou alors qu'il fait juste partie de l'anatomie féminine, ce n'est pas un mot vulgaire". Le premier objectif : passer au-delà du tabou et le deuxième objectif, sensibiliser l'opinion public aux mutilations sexuelles et aux violences faites aux femmes.

L'association s'occupe notamment de femmes victimes de la prostitution et qui subissent régulièrement des violences à Poitiers : "Il y a des gens qui leur jettent des bouteilles d'urine au visage, une femme a été brûlée par de l'acide et certaines sont violées", raconte Marion Babin.

Une sculpture qui surprend

A première vue, la ressemblance avec la réalité n'est pas frappante. Les étudiants qui passent ne reconnaissent pas un clitoris. Mais sait-on réellement ressemble un clitoris ? L'organe féminin n'a fait son apparition dans un manuel scolaire que cette année, alors pour beaucoup c'est un peu flou.

Au Royaume-Uni, la BBC pensait que c'était délicat d'écrire un article avec le mot clitoris. Donc ce n'est pas un mot utilisé très souvent." - Matthew Ellis, le créateur de la sculpture

C'est justement pour combattre cette méconnaissance que le sculpteur britannique Matthew Ellis a créé cette oeuvre. Et il a été confronté à beaucoup de résistance : "Au Royaume-Uni, la BBC pensait que c'était délicat d'écrire un article avec le mot clitoris. Donc ce n'est pas un mot utilisé très souvent."

Avec cette oeuvre, l'association espère sensibiliser et rétablir l'équilibre entre hommes et femmes, phallus et clitoris, sur le campus.