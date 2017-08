Le club d'athlétisme de Gujan-Mestras célèbre la victoire de Pierre-Ambroise Bosse aux Mondiaux de Londres

Les dirigeants du club formateur de Pierre-Ambroise Bosse ont encore du mal à y croire ! Après la victoire de leur protégé sur 800 mètres à Londres mardi soir, ils attendent de le voir en chair et en os avec sa médaille d'or autour du cou.

Il a réalisé l'impossible ! Après une saison compliquée, ternie par les blessures, l'ancien athlète de l'UAGM Gujan-Mestras, (il est désormais membre de l'US Créteil), a bluffé ses concurrents et tous les commentateurs sportifs lors de la finale du 800 mètres aux mondiaux de Londres mardi soir.

Pierre-Ambroise Bosse, natif de Nantes, a grandi à Audenge. Il a fait ses premiers tours de piste à l'âge de 9 ans à Chante-Cigale à l'abri des pins de Gujan-Mestras. Son club d'origine est aujourd'hui en ébullition, impatient de pouvoir le féliciter de vive voix.

Ce qu'il a fait est magique. J'ai toujours su que c'est un guerrier, mais là, vraiment, c'est extraordinaire ! - Nathalie Pintat, manager de l'UAGM

Son ancien entraîneur, Salavatore Carreras, se rappelle d'un petit garçon plutôt frêle et discret quand il a débuté l'athlétisme sous les couleurs du club. Mais à 14 ans, en pleine croissance, il a commencé à montrer des signes qui ne trompent pas : "Un jour je me rappelle l'avoir chronométré sur un 200 mètres en 25 secondes. Là je me suis dit qu'il était bien plus rapide que ce que je pensais."

Aujourd'hui Pierre-Ambroise Bosse n'est plus membre du club mais il revient régulièrement sur le Bassin voir sa famille, ses amis et anciens entraîneurs. Il est désormais attendu de pied ferme à Chante-Cigale, avec la médaille d'or autour du cou.