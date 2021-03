Le club de foot de Bergerac offre des gourdes pour réduire les plastiques et respecter les gestes barrières

Sur son compte twitter le Bergerac Périgord Football Club annonce qu'il va offrir des gourdes à tous ses licenciés. Il s'agit de gourdes de l'équipementier italien " Macron" qui est le partenaire maillots de l'équipe périgourdine qui évolue en Nationale 2. Le club périgourdin explique que ce geste a un double objectif : "conserver les gestes barrières en ayant chacun sa gourde et diminuer le plastique à usage unique". Tous les licenciés du BPFC, filles et garçons , de toutes catégories, des plus petits aux plus grands, recevront leur gourde.

Pour récupérer leur gourde, les licenciés doivent passer au club house ce mercredi 03 mars.