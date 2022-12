Le club de foot de Mayet rend hommage à Valentin, mort en plein match

C'était le premier match à domicile depuis la mort brutale de Valentin. Pour l'occasion, ce dimanche 4 décembre, le club la Vigilante football de Mayet (Sarthe) a rendu hommage à son milieu de terrain, décédé à l'âge de 24 ans en plein match deux semaines plus tôt à Coulongé.

Les coéquipiers de Valentin ont porté un maillot avec la photo du jeune homme. © Radio France - Lucie Amadieu

Avant la rencontre, les coéquipiers enfilent un t-shirt blanc avec une photo de Valentin imprimée dessus. Les membres de la Vigilante football de Mayet et leurs adversaires du jour observent une minute de silence. Puis le match commence. Les joueurs portent un brassard noir autour du biceps. "C'est une initiative du club en concertation avec les dirigeants et les joueurs", indique le président du club Stéphane Cerisier.

Une quinzaine de t-shirt ont été imprimée avec la photo de Valentin. © Radio France - Lucie Amadieu

Discret, gentil, fidèle

Les proches de Valentin décrivent un homme "très calme, très gentil, très discret". "C'était une crème", résume Romain, son coéquipier depuis quatre ans. "Je me suis amusé à compter : Valentin n'a pas raté un match en deux ans. Il était là tous les dimanches, à tous les entraînements, ça fait un vide", lâche Jocelyn, un autre coéquipier.

Valentin était très impliqué dans la vie de son club. "Il était licencié depuis ses 5 ans. Il a été éducateur, il a été embauché en emploi civique. C'est un gars du club et de Mayet", raconte Stéphane Cerisier, le président de la Vigilante football de Mayet.

Cette épreuve ressoude le club selon Jocelyn. "On est tous lié par ce drame. Nous sommes déjà un club hyper familial, on est un groupe de copains. Il faut essayer de repartir de l'avant. Nous avons repris l'entraînement cette semaine, on avait tous besoin de courir."

Les spectateurs des match pouvaient écrire un mot dans ce livre. © Radio France - Lucie Amadieu

Suite à la mort de Valentin, ses proches ont pu rencontrer des professionnels : deux cellules d'écoute médico-psychologiques ont été mises en place.