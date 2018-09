La Tour-d'Aigues, France

A La Tour d'Aigues, le club de foot est débordé par l'effet coupe du monde sur les jeunes supporters. Le nombre de demandes d'inscription est en augmentation de 65% ! L'US Touraine cherche donc trois ou quatre éducateurs pour accompagner la passion des enfants. Le responsable de l'école de foot de la Tour d'Aigues explique qu'il faut être disponible le mercredi durant toute la saison.

Effet Coupe du Monde et mission sacrée à l'école de foot

Le responsable de l'école de foot de la Tour d'Aigues, confie que le club avait l'habitude d'accueillir une soixantaine d'enfants le mercredi. Gaël Minier a compté "187 enfants pour l'instant" et il reconnait un effet Coupe du monde plus important que prévu : "on avait planifié une augmentation de 20 à 25%. Elle est de 65%". Il constate que "les enfants se sont identifiés à cette équipe qui leur ressemble avec les mêmes codes. Comparé aux autres compétitions internationales, les enfants sont davantage intéressés, ils connaissent mieux les joueurs de l'équipe de France. On sent le véritable engouement."

L'école de foot de la Tour d'Aigues a besoin d'éducateurs, "pas forcément des éducateurs formés mais des personnes sérieuses qui s'engagent sur le long terme et toute la durée de la saison. Le club assure la formation des éducateurs." Pour Gaël Minier, la coupe du monde a "séduit les jeunes, à nous de les fidéliser et de les garder dans notre sport, un vecteur important de valeurs. C'est une mission sacrée".

L'école de foot de l'US Touraine anime aussi des ateliers éducatifs autour de la citoyenneté et l’environnement.