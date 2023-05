Le club de football de Pont-de-Beauvoisin organise un challenge en hommage à Maëlys

Le club de football de Pont-de-Beauvoisin prépare une compétition bien particulière : le "challenge Maëlys". Un peu plus d'un an après le procès de Nordahl Lelandais , le meurtrier de la fillette enlevée dans cette commune à cheval sur l'Isère et la Savoie en août 2017, le club de football pontois veut rendre hommage à Maëlys et organiser un moment festif en sa mémoire, le 29 mai 2023.

Les parents de Maëlys participent à l'organisation

Le projet est né d'une discussion au bord du terrain, où l'on parle de Maëlys. "J'étais avec un ancien sur le bord du stade, il y a six mois, on est venu à parler de la petite Maëlys" raconte Hacene Deghia, éducateur au club. "Sportivement, on savait qu'elle voulait attaquer le foot. L'idée m'est venue le soir quand je suis rentré chez moi, pourquoi pas organiser un challenge Maëlys ?"

Une fois l'idée validée par le bureau du club, Hacene Deghia contacte les parents de la fillette. "Ils ont été très émus, touchés et joyeux en même temps, d'apprendre qu'on ne l'avait pas oubliée surtout." Ils proposent au club de participer à la mise en place de l'événement et être là le jour du challenge.

"L'union sacrée" autour de ce challenge

De son côté, le club appelle des arbitres officiels, prend contacte avec les présidents de districts pour organiser ce tournoi avec six équipes de joueurs de 12 ou 13 ans, l'âge qu'aurait eu Maëlys cette année, réparties en deux poules. Tout le monde répond présent. "Sur la manifestation du challenge Maëlys, on a eu l'union sacrée. Parfois, il y a des débats, là, il n'y a pas eu de débat" raconte Patrick Mercier, le président du club de foot de Pont-de-Beauvoisin.

Patrick Mercier, président du club de foot de Pont-de-Beauvoisin et Hacene Deghia, éducateur au club, à l'origine du projet. © Radio France - Noémie Philippot

Plusieurs clubs isérois, dont ceux de Bourgoin-Jallieu, Voiron et Grenoble participent, deux clubs du Jura, où vivent les parents de Maëlys, font le déplacement et le club de Domessin en Savoie, ville de Nordahl Lelandais, participe également.

Toutes les recettes iront à une association

Il n'est pas question de ressasser le passer promet Patrick Mercier, mais de tourner progressivement la page dans une commune meurtrie par le drame. "On veut, sur cette très triste histoire, passer à autre chose, donner une autre image de nos communes. On veut que ça soit une journée de sourire, de fraternité sur le thème du football et bien sûr, en pensant très fort à la petite Maëlys."

Ce challenge se déroulera donc le 29 mai prochain, de 9h à 17h, au stade Guy Favier, de Pont-de-Beauvoisin. L'entrée est gratuite, mais toutes les recettes liées aux animations, à la restauration et aux inscriptions des équipes iront à l'association "Petits Princes". Choisie par les parents de Maëlys, cette association réalise les rêves d'enfants gravement malades. Comme le club entend renouveler l'événement chaque année, une nouvelle association pourrait en bénéficier tous les ans.