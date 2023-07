Le club de football du Thor annonce avec humour la signature de Kylian Mbappé

Un poisson d'avril au cœur de l'été ? Le club de football du Thor (Vaucluse) profite de la présence de Kylian Mbappé sur le stade municipal de la commune depuis lundi 10 juillet pour faire une grande annonce. L'Union sportive thoroise vient de signer l'attaquant du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine ! À l'aide d'un photomontage avec les couleurs du club et beaucoup d'humour, l'équipe du Thor se targue d'avoir devancé le Real Madrid dans le transfert d'Mbappé. "Le champion du monde un temps annoncé au Real Madrid a finalement décidé de rejoindre l’UST et fouler la pelouse du Bourdis (un brin plus prestigieuse que celle du Santiago Bernabeu)", écrit l'Union sportive thoroise sur sa page Facebook.

