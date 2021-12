Le club de rugby de Châteaurenard appelle aux dons

En proie à des difficultés sportives et financières, le Rugby Club Châteaurenard (RCC) en appelle à la générosité des fans de ballons ovales.

Les caisses du Rugby Club Châteaurenard sont au plus bas. Alors pour sauver le club, ses membres lancent plusieurs campagnes de financement.

Il est possible de soutenir le RCC grâce à une "tombola d'anniversaire aux 1992 participants". Le chiffre rappelle celui de l'année où le RCC a remporté pour la première fois le bouclier de champion de France. Il aussi possible de participer à une cagnotte en ligne. Enfin, un mur de soutien est érigé dans l'enceinte du stade. Pour 50 €, les donateurs peuvent faire graver leurs noms sur une brique et ainsi rendre visible leur participation au sauvetage du club.

Des soutiens célèbres

Mais pour donner un petit coup de de pouce au RCC de nombreuses personnalités du sport ont envoyé des vidéos de soutien. Parmi les participants : Didier Lacroix, le président du stade toulousain, Wilfrid Hounkpatin, rugbyman international ou encore Dimitri Payet, joueur de ballon rond à l'Olympique de Marseille.