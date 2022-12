Le club de rugby de Trélissac recrute joueurs et bénévoles avec des affiches géantes en Dordogne

Des hommes, des femmes, des enfants, sur fond noir, un ballon ovale à la main. Ce sont ces photos que l'on peut apercevoir cette semaine sur 43 panneaux publicitaires au bord des routes de l'agglomération de Périgueux. À l'initiative de la campagne : le club de rugby de Trélissac (SAT) qui a souhaité mettre en avant ses 180 joueurs et bénévoles.

"Nous avons besoin de tout le monde pour faire tourner un club, de celui qui prépare les repas avant le match au soigneur", déclare son président, Bruno Hervouët. En octobre dernier, il a commandé ces affiches comme une "reconnaissance envers les bénévoles" dans un club qu'il souhaite "à taille humaine".

Recruter pour se reconstruire

Le club veut attirer de nouveaux bénévoles et des joueurs après avoir vécu une période difficile et la relégation de la Fédérale 1 à la Régionale 1 (ex promotion honneur) en 2021. Bruno Hervouët estime : "Cela peut donner envie à certains de venir voir ce qu'il se passe au club. Ici, on accueille tout le monde". Il a donc choisi des messages "clairs et positifs" comme "Nos bénévoles méritent d'être applaudis" ou "Pour grandir, le rugby c'est mieux que la soupe". "Quand on aime ce sport, on sait que c'est aussi une école de la vie", affirme le président du SAT.

Ces valeurs, il les met en avant pour attirer de nouveaux partenaires, également remerciés sur la campagne d'affichage. Ils sont, selon-lui, "indispensables à la survie et à la reconstruction du SAT".

Tel père, telle fille

Mathilde Sibioude est l'un des modèles choisis. Ancienne joueuse du SAT jusqu'au grave traumatisme crânien subit en mars, elle est maintenant pleinement investie en tant qu'entraîneur des moins de 10 ans et trésorière du club. "J'ai voulu continuer à être dans le rugby, parce que c'est comme une deuxième famille", souligne celle qui se rend sur les terrains presque tous les jours.

Mathilde a deux passions : l'équitation et le rugby © Radio France - Gabin Grulet

Sur l'une des affiches, Mathilde pose avec son père Philippe et le slogan "Tel père, telle fille". C'est lui qui lui a transmis la passion de deux sports : l'équitation, et surtout le rugby. Elle se souvient : "J'allais le voir jouer à Négrondes avec mon petit vélo quand j'avais cinq ans".

Pour elle, il est important que des jeunes rejoignent le SAT car elle observe un manque de bénévoles et assure : "Tout le monde peut venir donner un coup de main. Ce serait une fierté si la campagne était bénéfique pour le club". Mathilde et les autres bénévoles seront affichés jusque mardi 3 janvier dans toute l'agglomération de Périgueux.