Le club de rugby du XV Gaulois lance un appel à toutes les communes du Nord-Touraine pour avoir un terrain

"On est un club SDF ! On est clairement clochard". Laurent Boin est cash lorsqu'il présente la situation de son club.

Le XV Gaulois est un club affilié à la FFR ( fédération française de rugby ) depuis 2013. Dans ses statuts, il est rattaché à la Membrolle-sur-Choisille. A cette époque, il s'entraîne et joue là-bas tous ses matchs de championnat. La commune possède deux terrains, celui d'entraînement est partagé par le foot et le rugby. Mais pour les matchs, chaque discipline a son terrain.

Seulement voilà, quatre ans plus tard, sur décision du conseil municipal, la convention liant le club de rugby à la ville pour la mise à disposition des terrains n'est pas reconduite par la nouvelle mairie. Officiellement, le foot n'avait plus vraiment envie de partager les installations avec son confrère de l'ovalie. Vestiaires, terrains, la cohabitation entre les deux devenait de plus en plus difficile. Quelques troisièmes mi-temps un peu trop arrosées ont finit par provoquer le divorce définitif selon la mairie.

On s'est retrouvé à s'entraîner sur l'Île Aucard, à faire le tri entre les tessons de bouteille et les crottes de chien", Clément Gierens, joueur et dirigeant du XV Gaulois

Un point de chute est trouvé sur le complexe de la Chambrerie à Tours Nord

Du jour au lendemain, le XV Gaulois se retrouve donc sans terrain, sans club-house, sans rien. "On s'est retrouvé à s'entraîner sur l'Île Aucard, à faire le tri entre les tessons de bouteille et les crottes de chien", se rappelle Clément Gierens, l'un des dirigeants du club. "On s'est entraîné à la Cousinerie, sur des terrains de basket... "

Nos enfants partent à l'US Tours, nos éducateurs partent à l'US Tours.. On est parti de PH, on est maintenant au plus bas, tous les ans, on s'appauvrit", Laurent Boin

Finalement, la solution, provisoire mais toujours d'actualité, est venue de la mairie de Tours de l'époque. Le XV Gaulois peut venir jouer ses matchs le dimanche à Tours Nord sur le complexe de la Chambrerie. Mais avec seulement deux créneaux disponibles tard en semaine pour les entraînements, impossible de garder une école de rugby. " On n'a pas de créneaux pour mettre nos gamins sur le pré", explique le président Laurent Boin. "Donc on est obligé de les envoyer à l'US Tours. Donc régulièrement, nos enfants partent à l'US Tours, nos éducateurs partent à l'US Tours.. Tous les ans, on s'appauvrit. On est parti de Promotion Honneur, on est maintenant au plus bas du rugby régional en 3ème/4ème série"..

Toutes les demandes pour trouver un terrain de rugby en Nord-Touraine n'ont rien donné

St-Roch, St-Antoine-du-Rocher et d'autres communes du nord de la métropole tourangelle n'ont pas donné suite aux sollicitations du XV Gaulois. Pour Clément Gierens, c'est incompréhensible et surtout démoralisant. " Tout le monde est usé aujourd'hui de se battre pour ça alors qu'on ne demande pas de subventions mais juste un terrain. On n'est pas un pack de 900 kg, on ne laboure pas les terrains. Le projet est de créer du lien, de la cohésion avec des enfants et avec la coupe du monde de rugby dans deux ans, c'est l'occasion parfaite !"

A l'automne 2023, la France organisera en effet la coupe du monde de rugby. C'est dans deux ans, et pourtant, le Nord-Touraine ne possède toujours aucun club de rugby.