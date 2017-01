Le club de tir de Smarves à la pointe... de la technologie !

La structure qui compte une centaine de licenciés vient de se doter de six cibles électroniques. Une première dans le Poitou.

Le tir se fait toujours au plomb. Mais la bonne vieille cible en carton a laissé la place à un réceptacle bardé de capteur. Le tireur a un écran juste à côté. Il voit en temps réel s'afficher le résultat au dixième de point près. "On est passé à la ciblerie électronique au niveau national et international. Pour nos licenciés engagés au plus haut niveau, ça permet de s'entraîner avec le même système qu'en compétition" explique Michel Maillet, président du club, 58 ans de pratique du tir à son actif.

18.000 euros d'investissement

L'installation a coûté 18.000 euros, une somme "entièrement financée par les aides des collectivités". Autre atout de cet équipement : "Désormais, lors d'une épreuve, le public peut suivre sur un écran géant les résultats en temps réel. Et plus besoin de compter à la fin tous les cartons pour avoir le score final". L'ordinateur s'en charge. Pratique.

Les championnats de France dans le viseur

Smarves est donc à la pointe. Cela tombe bien. Le club mise sur la compétition depuis longtemps. Il enverra 16 licenciés aux championnats de France début février à Montluçon (plus gros contingent régional). Et tentera de peaufiner son palmarès qui compte déjà trois podiums nationaux.