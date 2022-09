Le club "Des chiffres et des lettres" de La Riche déçu du départ des deux animateurs vedettes

C'est un page qui se tourne. Ce week-end des 10 et 11 septembre marque la dernière apparition d'Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard dans l'émission "Des chiffres et des lettres" sur France 3, après respectivement 36 et 47 ans d'antenne. À La Riche, les fans du jeu télévisé l'ont amer.

Bien installée devant son ordinateur, avec un logiciel spécial, Claudie distribue les chiffres et les lettres, à sa petite assistance. "Z, A, Q..." Au club de La Riche, inspiré du jeu télévisé, elle est à la fois Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard, les deux historiques de l'émission, que les fans vont voir pour la dernière fois sur France 3, ces samedi 10 et dimanche 11 septembre.Ils ne sont pas reconduits par la direction, après 36 ans de CDD pour elle et 47 ans de CDD pour lui.

Deux départs que Jocelyne, membre du club larichois et fidèle de l'émission a du mal à comprendre. "Je trouve ça minable, ils étaient très sympathiques, attachants, très érudits et ils avaient beaucoup d'humour. Ils vont nous mettre qui à la place ?" On sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne, résume aussi sa voisine de table, Françoise. "Il nous faut des gens du même niveau intellectuel sinon quel intérêt ?"

On a du mal à se dire que ça va continuer sans eux

Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard, aux côtés de Laurent Romejko, le présentateur, tout à droite. © AFP - François Guillot

Pour Marianne Livet, la présidente du club, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard représentent avant tout les après-midis avec sa mère. "Moi, je ne regardais pas tant que ça car les horaires en semaine ne m'arrangeaient pas mais quand j'étais avec ma maman, on mettait la 3. Son Arielle et son Bertrand, c'était quelque chose et ils participaient au fait qu'elle regardait l'émission. Ce sont des têtes que l'on met sur des émissions et on a du mal à se dire que ça va continuer sans eux."

Un duo presque iconique qui s'en va et en plus, depuis la rentrée, "Des Chiffres et des Lettres" sont relégués au week-end. Exit l'émission en semaine. Pour Jocelyne, ça en dit long sur l'état de la télévision en France. "On va nous mettre sûrement des choses ridicules à la place parce que, bon, le service public ne s'améliore pas. On a l'impression que les gens vont devenir moins intelligents, moins cultivés. C'est dommage."