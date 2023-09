Le CNTS de Châteauroux se refait une beauté avant les JO

L 'avis de mise en concurrence pour le réaménagement de l'entrée du CNTS de Châteauroux a été publié au début du mois. Tony Estanguet lui-même est d'ailleurs venu visiter le centre samedi 09 septembre 2023, et il est resté admiratif devant des équipements neufs. Ce site est conçu pour réaliser des performances. En attendant, ce sont donc les entreprises de BTP qui vont concourir pour remporter le marché de l'aménagement de l'entrée. La réfection de cette entrée, jugée pour l'heure inesthétique, va commencer dès le rond-point situé sur la route de Lignières à Châteauroux.

ⓘ Publicité

L'idée, c'est de donner un certain cachet au CNTS dont les images feront le tour du monde pour les JO 2024.

Il faudra réaliser des travaux de voirie, clôtures et mobiliers, mais aussi des travaux d'espaces verts avec une dominante écolo.

Frédéric Parmin est technicien au bureau d'étude des espaces verts de Châteauroux métropole, et il a participé à la conception du projet dont la réalisation est dorénavant mise en concurrence. "On va se baser sur l'existant notamment des arbres déjà présents. On va végétaliser l'entrée et la rendre plus accueillante. Sur la 1re partie, qui est assez étriquée à cause d'un alignement d'arbres assez magnifiques et de la station d'épuration, on va décaler la clôture derrière cet alignement d'arbres et nous allons prolonger cet alignement... On va tout d'ailleurs regrouper d'un seul côté pour bien séparer les cheminements piétons d'un côté cycliste de l'autre", pour laisser la place aux liaisons douces, c'est-à-dire le vélo et les piétons.

L'écologie au cœur de l'appel d'offres

Cette dimension écologique est au cœur du projet, avec une place importante laissée aux végétaux et un choix des plantes pour l'aménagement paysager. Un travail a été fait "sur les revêtements de surfaces, des revêtements pas forcément imperméables pour permettre aux eaux de ruisseler dessous". Selon le technicien du service des espaces verts, "on travaille sur les revêtements de surface pour faire face au changement climatique. Il faut trouver les bons produits et les bonnes associations, les entreprises travaillent sur ces produits ça fait partie des critères de sélection pour les entreprises, celles qui auront cette option seront avantagées."

Un clin d'œil avec la thématique du site a été fait sur le papier. "Un effet visuel qui aura un bel effet en vue aérienne", précise le technicien grâce à un aménagement central à l'intersection des deux voies d'accès. "Un petit clin d'œil à la pratique du sport qui fait penser à une cible autour de cette entrée".

Les épreuves de tir à Châteauroux auront lieu du 27 juillet au 5 août 2024 pour les Jeux olympiques et du 30 août au 5 septembre 2024 pour les Jeux Paralympiques. L'Indre accueillera également la flamme olympique le 27 mai 2024.