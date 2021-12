Le co-pilote et sapeur pompier gardois, Valentin Sarreaud, une nouvelle fois à l'assaut du Raid Dakar

Plus que quelques jours avant que Bruno Fretin et Valentin Sarreaud ne rejoignent l'Arabie Saoudite pour prendre le départ du 44 e Raid Dakar. Ce sera le 3 e Dakar pour Valentin Sarreaud, sapeur pompier à Bagnols-sur-Cèze, qui assistera Bruno Fretin au volant d'un Can Am portant le numéro 464.

Mardi, les membres d'Ydéo Compétition, l'équipe co-fondée par le Gardois Bruno Fretin et son frère Benoit rejoignent l'Arabie Saoudite où se déroule le 44e raid Dakar. Leurs 3 Can Am, des petits buggys, (mix entre quad et buggy) sont déjà sur place. Bruno Fretin pilotera le SSV portant le numéro 464 à ses côtés, Valentin Sarreaud. Sapeur-pompier professionnel à Bagnols-sur-Cèze, mais dans le civil, une pointure dans le monde des co-pilotes.

Une petite expérience du Dakar

La première participation pour Bruno Fretin au volant de la Can Am numéro 464. La troisième pour son co-pilote. "Une petite expérience - explique Valentin Sarreaud _- pour parler d'expérience, il faut y avoir participé au moins cinq foi_s". Soulignons tout de même qu'en 2021, avec une autre équipe, il avait terminé cinquième de sa catégorie. 13 étapes avec un prologue le 01/01/2022 à Ha'il et arrivée à Jeddah le 14/01 soit 8.312 km au total. (Une journée de repos Ryad le 08/01). 168 motos, 21 quads, 95 voitures, 49 prototypes légers, 51 SSV et 57 camions et 144 classic sont engagés pour une édition 2022 qui conjugue chaleur et sable, beaucoup de sable et de différentes natures.

Valentin Sarreaud, "une petite expérience". Copier

Une des 3 petites buggys engagées par Ydéo Compétition dans le Dakar 2022. © Radio France - Ydéo Compétition