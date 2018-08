Auxerre, France

La ville a mis en place des petits panneaux sur les trottoirs pour rappeler les règles de bonne conduite avec des panneaux comme "le code de la route, c'est aussi pour les cyclistes" ou encore "le vélo sur la route, le trottoir aux piétons". Paul Antoine de Carville est adjoint au maire de Sens, chargé de la politique des quartiers : "On s'adresse beaucoup aux jeunes qui prennent leur vélo et qui n'ont pas ça en tête".

On s'en fout un peu - Yalsine

La preuve avec Yalsine, rencontré à vélo place de la République : _"_On roule sur les trottoirs et on s'en fout un peu, on roule quand même. Je sais qu'on a pas le droit et je ne connais pas le montant de l'amende".

90 euros d'amende

L'amende de 90 euros n'est pas très dissuasive jusqu'à présent reconnait Paul Antoine de Carville : " La police municipale fait surtout de la sensibilisation. Elle a pu à quelques moments être sur le point de verbaliser mais le but n'est pas de pénaliser ou de stigmatiser mais vraiment de leur faire prendre conscience du risque qu'ils encourent aussi en roulant sur un trottoir où il y a des personnes âgées ou des enfants qui circulent".

Leur faire prendre conscience des risques - Paul Antoine de Carville

Des passants comme Bruno qui en tout cas valident cette opération de communication : " J'ai vu trois jeunes ce matin, des fous qui prennent _le trottoir à fond_, c'est impressionnant, ça fait peur. Une personne qui sort d'une boutique, c'est l'accident assuré".

Les piétons, eux, voient ces panneaux et c'est peut-être le principal objectif.Pour faciliter la circulation à vélo, la ville de Sens autorise depuis quelques années la circulation à contre-sens pour les cyclistes, dans certaines rues.