Le collectif "14 allées Paulmy" veut éviter un nouveau projet immobilier privé en plein coeur de Bayonne

À Bayonne, le collectif "14 allées Paulmy" veut éviter un nouveau projet immobilier "spéculatif" dans ce quartier situé entre les arènes et le centre ville. L'avenir des 2 700 mètres carrés du centre d'oncologie inquiète le groupe qui réunit toutes les oppositions bayonnaises de gauche.

Le nouveau collectif bayonnais "14 allées Paulmy" réclame au maire Jean René Etchegaray "du courage politique pour en finir avec la ségrégation sociale". La plataforme regroupe Baiona Verte et Solidaire, Demain Bayonne, Europe Écologie Les Verts Pays Basque, EH Bai Baiona, Ensemble Pays Basque, Génération.s Pays Basque, le groupe de Bayonne nord de la France, ainsi que des riverains. Tous souhaitent éviter une nouveau projet immobilier privé dans le quartier Paulmy.

Le collectif propose la construction d'HLM sur l'actuel centre d'oncologie qui va bientôt déménager. Pour Marie Hélène Ville, membre de Bihar Baiona et du nouveau collectif, "il est grand temps de promouvoir la mixité sociale et cela pourrait se faire sur cette parcelle de 2 700 mètres carrés. Pour cela, la municipalité devrait geler tout le secteur et prendre le temps de travailler avec un promoteur".

Le collectif propose de développer également de nouveaux dispositifs comme le bail réel solidaire pour permettre de réduire la facture pour les habitants du Pays basque qui ont du mal à se loger. La mise en place d'une charte de l'urbanisme éviterait aussi de nombreux recours.

Le collectif "14 allées Paulmy" dénonce que "des projets spéculatifs" ont été menés sur toutes les anciennes cliniques bayonnaises et rappelle que 60% des bayonnais sont éligibles à un logement social.