Le collectif Amaelles recrute des aides à domicile dans le Gard

A la veille de la première journée nationale des aides à domicile, le collectif Amaelles/Vivadom organisait ce jeudi un job dating à son siège à Nîmes. 28 postes sont à pourvoir dans le secteur de l'aide à domicile et de la petite enfance. Un secteur qui a toujours du mal à recruter. Les aides à domicile sont toujours payées au SMIC. L'association essaie pourtant d'arranger au mieux les salariés, des femmes en majorité. " On propose beaucoup de temps plein explique Isabelle Comte, chez Amaelles/Vivadom. On fait beaucoup d'efforts pour proposer des plannings qui permettent d'allier vie privée et vie professionnelle pour les salariés. Il y a des roulements sur les week-end, sur le travail le soir parce qu'on intervient auorès de personnes dépendantes qui ont besoin de nous 24h/24. Il y a aussi la possibilité de travailler sur quatre jours et demi, d'avoir des jours fixes de repos. On sectorise beaucoup pour permettre aux salariés de se rendre à pied d'une personne à une autre. On a conscience que c'est un métier qui est complexe**."**

Aucun changement depuis 2008

Pour attirer davantage de monde dans ce secteur, la clé, c'est surtout le salaire. C'est ce que ne cessent de répéter les responsables des structures d'aides à domicile. "Ce qui est important, c'est qu'on nous donne les moyens confie Guillaume Natton, le directeur d'Amaelles dans le Gard. Il faut qu'on donne un peu d'espoir aux jeunes qu'on va recruter, qu'ils ne vont pas rester pendant 40 ans au SMIC. Depuis 2008, on attend la construction d'une véritable réforme de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA), de la loi sur l'autonomie. On devait l'avoir conjointement avec la réforme des retraites, on n'en parle plus alors qu'on sait très bien qu'on va dans le mur. Ce n'est pas l'hôpital qui va s'occuper des personnes âgées alors qu'elles n'ont pas besoin de soins ! " Autre problème : près de la moitié des aides à domicile actuelles vont prendre leur retraite dans les 5 ans à venir. Au moment même où les "papy boomers" vont arriver à l'âge de la dépendance. "On a beau le dire au gouvernement et au conseil départemental, ils ont du mal à l'entendre." Petit espoir : pour la première fois depuis des mois, Amaelles reçoit davantage de candidatures. L'association organisera une nouvelle opération de recrutement le 21 mars à l'occasion du salon TAF au parc des expositions de Nîmes.