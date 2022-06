Le collectif antifasciste d'Orléans alerte sur la tenue d'un "événement" à St-Denis-de-l'Hôtel

Le collectif antifasciste d'Orléans s'inquiète de la tenue d'un "événement" prévu le samedi 11 juin à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Ce jour-là, à 10h, l'association SOS Calvaires annonce qu'elle va se rendre sur la commune pour poser un calvaire, chemin des Taillis, et promet "un tournoi de béhourd" (entendez : des combats avec armes et armures du Moyen-Âge), "des animations médiévales" et "des chants populaires". Cette annonce a été repérée dans une story sur le compte Instagram de l'association, c'est-à-dire une publication éphémère.

Sous le prétexte des calvaires, la théorie du grand remplacement

A première vue, le programme peut paraître sympathique. Mais la réalité est toute autre : SOS Calvaires est une association basée à Angers, qui se dit apolitique, mais qui gravite en fait autour des catholiques intégristes et des tenants de la théorie xénophobe du grand remplacement. C'est clairement un faux nez de l'extrême droite, dénonce Romain, l'un des membres du collectif antifasciste d'Orléans : "Sous couvert de restauration de patrimoine et de folklore, explique-t-il, cette association met en avant un propos politique extrémiste - l'idée que l'identité supposée chrétienne de la France serait mise en danger par les populations musulmanes - et invite dans ses manifestations des personnalités d'extrême-droite, intégristes voire néo-nazies."

La preuve avec ces propos tenus en avril 2021 par le président de SOS Calvaires, Julien Le Page, dans une interview accordée à un chroniqueur de Valeurs actuelles : "Moi je dis toujours qu'un calvaire, c'est un étendard, expose Julien Le Page, un drapeau qu'on plante - "Ici, terre chrétienne." Vous vous baladez avec vos enfants, vous voyez des Christs, y'a pas de minarets ! ça vous rappelle que la France est chrétienne, elle a des racines chrétiennes et on ne pourra jamais les arracher... ça montre aussi qu'on ne construit pas que des mosquées en France." Des propos qui sont loin d'être isolés, comme le montre l'enquête très fouillée du réseau angevin antifasciste.

Des figures connues de la fachosphère, y compris dans le Loiret

La preuve aussi avec le pedigree de certains invités qui ont participé au précédent événement organisé par SOS Calvaires dans le Loiret, en juin 2021 à Cercottes. "On y voit le prêtre intégriste Matthieu Raffray, figure bien connue de la fachosphère, relève Romain, on y voit aussi le délégué de l'Action française dans le Loiret, ou encore l'ancien membre d'un groupuscule nationaliste qui s'est illustré à Orléans en arborant un tatouage nazi lors d'un prétendu hommage à Jeanne d'Arc l'an passé." Interpellé par la police, l'individu en question avait fait l'objet d'un rappel à la loi "pour port ou exhibition publique d'emblème rappelant une organisation criminelle."

Le collectif antifasciste d'Orléans a publié une lettre ouverte à l'ensemble des élus et des habitants de St-Denis-de-l'Hôtel, ainsi qu'aux communautés chrétiennes : "Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y a ait une prise de conscience, conclut Romain, que les habitants sachent que s'ils se rendent à cet événement, ils iront en fait à un meeting caché de l'extrême droite, qui manipule la religion chrétienne au profit d'une propagande dangereuse. Il reste à chacun à prendre ses responsabilités, en toute connaissance de cause."