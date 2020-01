Le collectif blancois Cpasdemainlaveille prêt à poursuivre le combat de la maternité

Alors que nous sommes dans la saison des vœux, le collectif citoyen Cpasdemainlaveille a fait le point sur les démarches en cours et les actions à venir dans la lutte pour la réouverture de la maternité du Blanc ce dimanche 19 janvier devant une centaine de militants.

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Le collectif blancois Cpasdemainlaveille ne désarme pas. Dimanche 19 janvier, il a réuni une centaine de personnes pour faire le point sur les démarches en cours et préparer le combat pour 2020. Le collectif milite pour la réouverture de la maternité et pour un meilleur fonctionnement du centre de périnatalité qui existe aujourd'hui en lieu et place de la maternité du Blanc.

Première mesure d'urgence réclamée par le collectif : la mise en place d'une permanence 24h/24, 7j/7 assurée par une sage femme. "Elle pourrait être appelée à n'importe quelle heure par une femme sur le point d'accoucher pour la rassurer et la conseiller, et le cas échéant, l'orienter vers la maternité la plus proche de chez elle" explique Claire Moreau, membre du collectif.

7500 euros collectés

Autre combat du collectif Cpasdemainlaveille, juridique celui-là : faire casser l'arrêté de l'ARS qui a entraîné la fermeture de la maternité ainsi que celui qui a permis la fusion des hôpitaux de Châteauroux et du Blanc. Toujours sur le plan judiciaire, le collectif accompagne une femme qui a accouché dans les urgences de l'hôpital du Blanc et qui porte plainte pour mise en danger de sa vie et de celle de son enfant.

Pour financer ces démarches, le collectif avait mis en place une cagnotte en ligne qui a permis de récolter plus de 7500 euros.

Enfin, Cpasdemainlaveille a annoncé que le site du Blanc a été choisi pour accueillir l'assemblée générale et les rencontres nationales de la coordination des hôpitaux et maternité de proximité. Cet événement aura lieu le 8 mai prochain.