L'antenne cherbourgeoise de l'association L214 se mobilise devant le restaurant Burger King

L'association L214, connue pour ses vidéos choques, appelait à une mobilisation de ses bénévoles ce samedi. Une trentaine de rassemblements étaient prévues partout en France, dont un devant le restaurant Burger King de Cherbourg-en-Cotentin, à La Glacerie. Cinq militantes, engagées pour la cause animale, ont accueilli les clients à partir de 12h30 avec des pancartes et des tracts à l'entrée. Une action pour rappeler l'origine du poulet que l'on trouve dans les produits de l'enseigne.

Sensibiliser la clientèle

"Le but, c'est que Burger King s'engage pour plus de bien être animal. On les invite à signer l'european chicken commitment (ECC), qui banni les pires pratiques de l'élevage intensif, explique Aurore Darche la référente du collectif cherbourgeois, formé en décembre 2020. Là actuellement les poulets sont entassés, modifiés génétiquement pour grossir plus vite. Ils sont aussi pendus par les pattes et plongés dans des bains électrifiés. On veut changer tout ça. L'ECC comprend plus de de lumière et une méthode d'abatage différente."

Sur les tracts de L214, on pouvait lire "Il était une fois un roi cruel", en référence à la couronne sur le logo de la chaine de restauration. Les militants disent ne pas être mobilisés pour "faire la morale", mais pour sensibiliser la clientèle. Les cherbourgeois ont pour la plupart d'ailleurs été à l'écoute de l'association. Certains comme Marie partagent leurs idées. "C'est un peu paradoxale parce que je n'en pense pas moins qu'eux, mais en même temps, je suis là ici pour consommer. Après je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là", commente-t-elle.

Le petite antenne cherbourgeoise d'L214 (huit membres ndlr) invite également les clients à signer une pétition en ligne sur le site burgerking.stopcruaute.com. Elle prévoit de nouvelles mobilisations dans les prochains mois, comme la diffusion d'un documentaire en novembre au cinéma l'Odéon.