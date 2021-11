Le collectif "Citoyens pour le climat" de Nîmes se mobilise à l'occasion de la COP 26

"On est sur une bombe, on a allumé la mèche, elle est en train de se consumer." C'est le constat que dresse Jérémie Serra du Collectif citoyens pour le climat de Nîmes. "Pour autant, ajoute-t-il, rien n'est perdu, il est encore temps d'agir. Nous pouvons le faire de manière individuelle et de manière collective." En cause, le réchauffement climatique. "En 150 ans, la quantité de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 50% du fait des seules activités humaines de combustion des énergies fossiles et de l'agriculture intensive. Cette augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre a conduit au réchauffement de la planète. Si on ne change rien, notre monde pourrait se réchauffer en 80 ans de 6,5 °C à plus de 7°C. Ca veut dire qu'on est en train de changer les conditions physiques qui nous permettent de vivre sur la terre. La seule solution, c'est de diviser par deux les émissions de CO2 d'ici 2030." L'objectif de la Marche pour le climat organisée le 6 novembre à Nîmes, c'est donc de faire pression sur la COP 26.

Contre les fausses solutions climatiques

Le CCFD-Terre solidaire par exemple se mobilise contre les fausses solutions lancées par les Etats et les multinationales pour résoudre la crise climatique. "Beaucoup de pays et d'entreprises disent qu'ils vont atteindre la neutralité carbone d'ici 10 ou 20 ans mais cette neutralité carbone, ils ne l'atteignent pas en réduisant les émissions de gaz à effet de serre mais en plantant des arbres qui captent le gaz carbonique explique Isabelle Yard. Le problème, c'est que ces arbres sont plantés dans les pays du Sud, sur des terres où vivent des populations qui en ont besoin pour se nourrir. Cette "compensation carbone" se fait donc à leur détriment et à celui de la bio diversité car ce sont souvent des plantations mono-espèces. En plus, il faut attendre 10/20 ans pour que cette capture se fasse." Le CCFD demande donc que ces terres soient exclues des mécanismes de compensation lors de la COP 26.

Des gestes citoyens

Lutter contre le réchauffement climatique, ça passe aussi pour le Collectif par des gestes citoyens. "Ca représente entre 25 et 33% des solutions apportées" précise Jérémie Serra. "On peut par exemple utiliser davantage les transports en commun, se couvrir plus chaudement plutôt que d'augmenter le chauffage, consommer local ou encore manger moins de viande." Un message que le Collectif entend bien faire passer à nouveau lors de la Marche pour le climat, le samedi 6 novembre. Le départ est prévu à 14h sur l'esplanade Charles-de-Gaulle.