Le collectif Clou prépare un espace partagé au cœur de la cité médiévale de Chauvigny

Derrière la porte du 4 rue Saint Pierre depuis plusieurs mois : des habitants, des artistes, des paysans, chacun participe pour faire exister ce futur lieu de vie. Le collectif s'appelle Clou, clin d'œil à la porte, datant du XIIIème siècle, ornée de clous. Derrière cette porte, une cour donne sur le café-librairie. Un balcon surplombe le jardin partagé dans lequel seront mis en scène concerts et événements. Au sous-sol une cave de vins naturels où des amateurs organiseront des soirées dégustation. Des studios seront également mis en location pour des visiteurs de passage.

La cour du futur espace partagé © Radio France - Audrey Abraham

L'idée de créer un tiers-lieu à Chauvigny est née du constat des membres du collectifs souvent nouveaux habitants de la commune : "Ils ont fait le constat qu'il manquait un certain nombre de choses. Comme le livre, il n'y a pas de véritable librairie d'occasion, il n'y a pas d'espace de bureaux partagé, le vin naturel n'existe pas sur Chauvigny etc., explique le vice président de l'association, Emmanuel Guesdon. Ca nous paraissait aussi important d'avoir un lieu qui puisse accueillir différents publics."

Au Clou se côtoieront des amateurs de livres, de vins, des associations paysannes et des gens de passage. Le collectif compte une trentaine de membres actifs. On les appelle les Marteaux, ils se réunissent en commissions, plusieurs fois par semaine, pour penser la décoration, les installations et l'organisation de l'espace. Parmi eux, Patrice, Chauvinois depuis plus de 20 ans fait partie du groupe 'Café et Jardin' : "C'est tout ce qui est bricolage, réparer ceci cela. Chacun apporte ses connaissances. C'est une deuxième famille pour les gens qui sont là."

Le jardin du Clou © Radio France - Audrey Abraham

Le collectif Clou espère que la famille va continuer de s'agrandir pour donner vie à toujours plus d'initiatives. Tous les premiers samedis du mois, les membres se réunissent et c'est ouvert au public. Cet été, le tiers-lieu ouvrira pour une saison éphémère pendant deux mois avant la véritable ouverture à l'horizon 2023.

Les infos pratiques sont à retrouver sur le site internet du Clou : https://www.leclouchauvigny.com/