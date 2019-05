Le collectif "convergence gilets jaunes" interdit de manifester en centre-ville d'Orléans

Orléans, France

Un collectif "convergence gilets jaunes du Loiret" a lancé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, un appel national à défiler samedi 11 mai pour revisiter à sa manière les fêtes de Jeanne d’Arc. Le cortège souhaitait s’élancer de l’île Charlemagne au sud de la Loire puis emprunter ensuite les rues du centre-ville d’Orléans, le préfet du Loiret a dit non. "Compte-tenu de la configuration du centre-ville d’Orléans, incompatible avec le déroulement d’une manifestation de grande ampleur, et au regard des risques de troubles graves à l’ordre public", Jean-Marc Falcone a pris un arrêté "interdisant le 11 mai 2019, de 7h00 à 21h00, tout rassemblement revendicatif se prévalant du mouvement des gilets jaunes ou toute autre manifestation sur la voie publique, dans le centre-ville d’Orléans".

Interdiction de franchir la Loire

La manifestation va donc emprunter les bords de Loire mais uniquement sur la rive gauche. Départ de l’île Charlemagne puis la levée de la chevauchée, la levée des capucins, quai des Augustins puis les Tourelles avant un retour par la place de la Bascule vers la base de loisirs.

Le parcours de la manifestation interdit de pénétrer en centre-ville suite à un arrêté préféctoral - capture d'écran google maps

Une décision incompréhensible pour les organisateurs de ce rassemblement d’autant que la manifestation a cette fois été déclarée contrairement aux habituelles manifestations de gilets jaunes les samedis après-midi à Orléans. "Nous avons voulu peut être faire trop bien, _on nous fait croire que c'est les commerçants qui auraient peur_, c'est dommage, on est là que dans un but un peu plus calme" dit Amélie, l'une des membres de ce collectif de gilets jaunes loirétains.

La préfecture craint des débordements

La manifestation se veut pourtant bon enfant. Après un pique-nique où l'alcool est interdit, précisent les gilets jaunes, le cortège, avec en son sein une Jeanne à cheval mais aussi des Mariannes, des personnes handicapées et diverses associations souhaitait se rendre en ville, avant de revenir sur la base de loisirs pour simuler un bûcher de la Pucelle sauvée des flammes par un gilet jaune. Pour la directrice de cabinet du préfet, Taline Aprikian, la crainte de débordements suite à l’appel national de ce rassemblement justifie cet arrêté préfectoral. "Les gilets jaunes orléanais n'ont pas engendré de troubles jusqu'à présent. En revanche pour des personnes qui vont venir de partout en France, _nous ne pouvons pas être certains que la manifestation se passera bien_" indique Taline Aprikian. Le dispositif policier sera pour l’occasion "adapté et renforcé". La circulation des véhicules en centre-ville n’est pas interdite mais le contrôle des véhicules, avec une fouille possible, risque de perturber la circulation routière à proximité de ce périmètre et au sud de la Loire.