Le collectif d'aide aux migrants invite les parlementaires haut-viennois à débattre de la loi asile et immmigration

Par Fabienne Joigneault, France Bleu Limousin

"Ne votez pas la loi asile et immigration" : c'est le message des associations d'aide aux réfugiés et aux migrants, qui invitent les députés et sénateurs de la Haute-Vienne à en parler ce jeudi. Réunies dans le collectif Chabatz d'entrar, elles dénoncent un projet scandaleux.