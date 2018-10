Tarnac, France

C'est en 2007 qu'une partie des jeunes installés deux ans plus tôt dans une ferme à Tarnac, ont repris le Magasin Général, à l'époque une simple épicerie-bar. A peine un an plus tard éclatait ce qu'on a appelé l'affaire Tarnac avec l'arrestation d'une dizaine de ces jeunes dont Julien Coupat et Benjamin Rosoux, suspectés d'actes terroristes. En avril dernier tous étaient relaxés par la justice. Mais durant ce temps le collectif a malgré tout développé nettement l'activité du Magasin Général.

Une cantine, une bibliothèque, une salle de jeux pour enfants

Car c'est désormais bien plus qu'une simple épicerie-bar avec une tournée en camion des hameaux isolés. Dès le début, le collectif a transformé le restaurant ouvrier pour ouvrir "la cantine coopérative" précise Benjamin Rosoux. Et peu à peu le magasin a proposé diverses animations comme des concerts, des conférences, des débats. Il y a aussi une bibliothèque, une salle de jeux pour les enfants et des salles de réunion et de convivialité.

Un lieu nécessaire à la vie d'un village

"Pour nous c'était une nécessité acquérir les murs pour d'une part avoir une propriété collective un peu plus claire et d'autre part pouvoir se lancer dans des travaux de mises aux normes" explique Benjamin. C'est aussi une manière d'ancrer dans le futur ce qui s'est créé petit à petit autour du "Magasin Général". Ce que résume explique Jonas le nom de la Société Civile Immobilière créée pour le rachat : Le Club Communal. "Un lieu central; c'est le dernier lieu ouvert du matin au soir où toutes les activités nécessaires à la vie d'un village puissent avoir lieu. La campagne de financement a été lancée sur la plateforme Ulule et vise à récolter 25 000 euros pour le versement d'une première partie des 135 000 euros du rachat. Elle dure jusqu'à fin novembre.