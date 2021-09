Le Collectif du 5 Mai attend le 14 Octobre avec impatience ... La fin d'un combat ?

C’est peut-être la fin d’un trop long combat, un que l’on sait devoir mener, un qui représente plus que l’application d’une promesse faite par un Président de la République sous le coup de l’émotion de tout un peuple blessé dans sa chair. Le 14 octobre prochain, coincée entre la réforme de l’adoption et celle portant sur l’indemnisation des catastrophes naturelles, les Sénateurs vont examiner la proposition de loi visant à sacraliser la date du 5 mai 1992.

Pratiquement 30 ans plus tard, pas de Foot le 5 Mai !!!

Le Collectif du 5 Mai attend beaucoup de l'examen au Sénat. Josepha Guidicelli, la présidente du Collectif

Le texte initial avait été présenté par le Député de Haute-Corse Michel Castellani et avait recueillis un vote unanime de l'Assemblée Nationale. Un an et demi plus tard, le texte atterri donc sur le bureau du Sénat pour un examen puis un vote que le sénateur de Haute-Corse espère aussi consensuel. « Une modification du texte aurait de lourdes conséquences » précise Paulu-Santu Parigi

Le 5 Mai sacralisé, c'est une revendication portée par les parlementaires insulaires mais aussi, par certains élus du continent comme Thomas Dessus, le Sénateur du Rhône

Le texte présenté au Senat fera partie de la niche parlementaire du groupe Ecologistes, Solidarité & Territoires.