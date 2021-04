Le collectif "Malraux occupé" à Chambéry participe aux Vendredis de la colère

Des techniciens du spectacle, des ingénieurs du son, des acteurs, des étudiants en art ont dansé, manifesté et se sont étendus par terre pour symboliser la mort de leur métier, sans indemnités chômage et sans salles de spectacle ouvertes à cause du covid. Ils étaient une petite cinquantaine devant l’agence pôle emploi de Chambéry.

On symbolise tous ces intermittents qui font la queue devant pôle emploi et qui symboliquement n’y auront peut-être plus accès à cause de la réforme de l’assurance chômage – le collectif Malraux occupé

Flash mob devant l'agence pôle emploi à Chambéry © Radio France - Anabelle Gallotti

Depuis le 4 Mars 2021, plus d'une centaine de lieux culturels se mobilise pour exiger, entre autres, le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Ce vendredi marquait aussi le premier mois d'occupation du collectif Malraux occupé à Chambéry .