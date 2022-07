Commémorer les oubliés. C'est le but du collectif "Morts de rue et personnes isolées". Ses membres se sont réunis ce samedi 2 juillet au jardin de ville à Grenoble pour rendre hommage aux 27 personnes mortes à la rue ou isolées de juin 2021 à juin 2022 dans la métropole grenobloise.

À Grenoble, le collectif "Mort de rue et personnes isolées" rend hommage aux oubliés

Vivre dans la rue, c'est avoir une espérance de vie réduite à 49 ans. En France, elle est normalement à 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Pour alerter à ce sujet, le collectif "Morts de rue et personnes isolées" a organisé une commémoration ce samedi 2 juillet au jardin de ville à Grenoble. Les membres sont ensuite allés fleurir le carré commun du cimetière du Grand-Sablon. Une manière de rendre hommage aux 27 personnes mortes à la rue ou isolées de juin 2021 à juin 2022 dans la métropole grenobloise.

Au jardin de ville de Grenoble, le collectif a accroché des banderoles un peu partout © Radio France - Chloé Cenard

Un groupe de musique, installé sur le kiosque au centre du jardin, joue un air entrainant, des pâtisseries sont disposées sur une table et les membres du collectif interpellent les passants. Cet évènement permet aussi de faire connaître leurs actions. "Nous souhaitons que les acteurs du territoire nous connaissent. De cette manière, à chaque fois qu'une personne décède à l'hôpital ou dans un Ehpad et qu'elle n'a personne pour s'occuper de son enterrement, les pouvoirs publics peuvent se tourner vers nous", détaille Élisabeth, présidente du collectif.

Le groupe de musique a joué pendant une heure avant que l'hommage ne commence © Radio France - Chloé Cenard

Organisation des obsèques

Après un discours, deux femmes se lancent dans la lecture des prénoms des 27 personnes décédées à la rue ou isolées entre juin 2021 et juin 2022. Mais le collectif - créé il y a 10 ans - ne leur rend pas seulement hommage, pour chacune de ces personnes ils ont organisé des obsèques. "Avant que nous existions, les gens étaient enterrés seuls, maintenant ce n'est plus le cas. Nous apportons des habits, des fleurs et puis il y a toujours un mot ou un poème qui est prononcé", assure Christian Nonny, membre du collectif.

Une minute de silence est ensuite respectée et puis Élisabeth, présidente du collectif, ajoute "c'est une question d'humanité et malheureusement s'il n'y a personne derrière le cercueil, il n'y a aucune preuve de leur vie, de leur identité, nous sommes là pour les honorer et leur rendre un dernier bel hommage".

Le collectif se réunit chaque dernier jeudi du mois à 12h30 à l'association Point d'Eau à Grenoble.