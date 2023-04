Le collectif Ni Béton Ni Maton veut discuter écologie et prison avec les Entraiguois

A Entraigues sur la Sorgue, une cinquantaine de personnes se sont installées jusqu'à demain pour s'opposer à la construction d'une prison et d'une zone d'activité sur prés de 27 hectares.

ⓘ Publicité

Le collectif Ni Béton Ni Maton estime qu'une prison ne règle pas les problèmes de délinquance : il faudrait privilégier les politiques de prévention expliquent les militants.

Le collectif défend aussi les terres agricoles et les friches au nom de la biodiversité et de la défense du vivant.

Des moments d'échange et de débat sont prévus dimanche et lundi à la ZAC du Plan à Entraigues Sur la Sorgue.

Dimanche, le collectif Ni Béton Ni Maton ira à la rencontre des habitants d'Entraigues pour débattre. Une manfestation est prévue à 11h au départ du rond pont de la ZAC. Un pique- nique est aussi prévu à la mi-journée pour débattre des alternatives à la prison.

Discuter de carcéralité, c'est clivant

Les membres du collectif ne souhaitent pas donner leur nom. Cet homme a interrompu le montage d'une serre pour lancer un appel à la population d'Entraigues : "la première fois qu'on entre en relation avec le sujet de la carcéralité, c'est souvent clivant car on est peu amené à y réfléchir. L'utilité de la prison est quelque chose d'accepté par la norme de notre société. Mais dès qu'on commence à réfléchir des conditions d'emprisonnement et de l'efficacité de l'enfermement, les gens se posent des questions*. Nous lançons une invitation aux Entraiguois.es à traverser la quatre-voies pour nous rejoindre au pique nique sur la ZAC du Plan pour débattre, même si nous sommes plutôt abolitionnistes. Les chiffres sont clairs et affolants : ceux qui finissent en taule sont des individus précarisés, des personnes sans domiciles fixes, ou sans ressources, des malades mentaux. Quand il y a un passage à l'acte qui amène en prison, ce passage à l'acte n'arrive pas par hasard."*

Parler de prison et d'écologie

Ce vauclusien membre du collectif ne souhaite pas donner son nom. Il prépare une soupe pour le repas sous les tentes ou la yourte. Il souhaite débattre de prison mais aussi d'écologie avec les habitants : "on aimerait bien discuter avec les Entraiguois.es car ce sont les premiers et premières concerné. Ils vont habiter à côté. Nous disons que la prison sert à créer de la violence. On veut moins de violence*. D'autres discussions seront menées sur le côté écologique de l'installation de cette prison sur la ZAC du Plan à Entraigues. La discussion peut amener une réflexion mais quand on construit une prison, on a davantage de prisonniers et pas moins de détenus. Donc cet argument ne fonctionne pas.*

Le chantier de la future prison d'Entraigues devrait débuter au premier semestre 2024 pour accueillir 400 détenus début 2026. Cette nouvelle prison sera installée à quelques kilomètres de celle du Pontet déjà en situation de surpopulation.