Le Collectif "Nous Toutes 18" appelle à se mobiliser contre les violences conjugales

Le nombre de violences conjugales signalées a augmenté de 16% en 2019 par rapport à l'année précédente, 142.310 personnes en ont été victimes l'an dernier, essentiellement des femmes : les derniers chiffres dévoilés par le Ministère de l'Intérieur sont dus à deux facteurs selon Laetitia Atlan. "Il y a plus de violences, on sait qu'il y a même 216.000 femmes victimes chaque année, tout n'est pas signalé, mais il y a aussi d'avantage de femmes qui parlent". Une parole qui tend à se libérer ces dernières années, notamment parce que des dispositifs sont mis en place pour mieux les aider. Des forces de l'ordre mieux formées pour recueillir les plaintes, des dispositifs aussi pour les accueillir. "C'est souvent la victime qui quitte le domicile en urgence, souvent accompagnée d'enfants. Dans l'Indre une convention a été signée en octobre avec l'OPAC 36 et une entreprise de sécurité, avec 10 places d'hébergement."

Laetitia Atlan est la fondatrice de "Nous Toutes 18" Copier

Laetitia Atlan invite les victimes à en parler. Plusieurs numéros de téléphone existent : le 3919, numéro d'écoute national ou encore le 17 et le 115. Certains sites aussi, comme www.service-public.fr/cmi. Et puis les amis, la famille, les voisins aussi doivent en parler insiste Laetitia Atlan : "il faut alerter. Alerter, ce n'est pas dénoncer, cela permet d'agir."