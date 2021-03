Le collectif "Nous toutes" distribue des sacs à pain dans l'Indre pour lutter contre les violences conjugales

Le collectif "Nous toutes" distribue partout en France - y compris dans le Berry - des sacs à pain dans les boulangeries qui le souhaitent. Sur ces sacs à pain se trouve au recto un "violentomètre" c'est à dire une échelle de violence de vert à rouge qui permet de savoir où on se situe et si on est en danger ou non. Sur l'autre face, il y a les numéros utiles en cas de violences conjugales. Dans ce contexte de pandémie et de confinement où les commerces sont fermés, le collectif engagé contre les violences faites aux femmes a donc décidé de viser les commerces essentiels qui - eux - restent ouverts.

Entrer dans le quotidien des Berrichons

En passant par le sac à pain donné aux clients quand ils viennent acheter leur baguette, le collectif entre ainsi dans le quotidien des Français et des Berrichons pour continuer à les informer et à les sensibiliser.

Olivia Jean, présidente de "Nous toutes" dans l'Indre, a commencé à distribuer les premiers sacs à pain ce week-end dans les boulangeries de la commune du Blanc, "le combat ne s'arrête pas. On voit que les féminicides continuent donc il faut qu'on continue aussi. Les boulangeries ont dit oui tout de suite. La boulangerie où j'en ai distribué m'a dit que pourtant il ne faisait jamais de pub mais pour de la sensibilisation il n'y a pas eu de souci."

Je pense que plus on communique, mieux c'est, plus les gens seront informés et plus ce sera facile d''éradiquer le problème - Olivia Jean, présidente de "Nous toutes" dans l'Indre.

D'autres sacs vont être distribués cette semaine dans le département. En tout, 3.000 sacs seront donnés dans l'Indre et plus de 600.000 dans toute la France. Les boulangeries intéressées peuvent se manifester directement auprès du collectif "Nous toutes".

Si jamais vous êtes en danger vous pouvez appeler le 17 ou 114. D'autres numéros peuvent également servir : le 3919 qui est un numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Il y a aussi le 0.800.05.95.95, qui est le numéro du collectif féministe contre le viol. Enfin, le 115 pour les hébergements d'urgence. Enfin, sachez que le site "arrêtons les violences.gouv.fr" est accessible pour les signalements en ligne.

L'interview d'Olivia Jean, présidente de "Nous toutes" dans l'Indre est à écouter ici. Copier