Le collectif qui a installé la buvette "anti-flics" à Nantes s'excuse

Trois jours après le début de la polémique, le collectif "Quai des chaps" qui tenait la buvette "anti-flics" lors du festival Scènes vagabondes à Nantes présente ses excuses dans un communiqué. Dans le courrier envoyé par mail ce mercredi soir, ces artistes du spectacle vivant assurent qu'ils n'ont jamais voulu lancer d'appel à la haine ou à la violence.

Le décor découvert au dernier moment

Ils assurent que, eux aussi, ont découvert au dernier moment le décor de cette buvette qu'ils ont empruntée puisque, cette année, celle utilisée d'habitude n'était pas disponible. "Nous regrettons amèrement de n’avoir eu ni la vigilance ni le temps de le monter avant cet événement de la ville. Nous affirmons que la question de la disponibilité du matériel a prévalu sur toute autre raison."

"Hors de son contexte théâtral, le second degré de cet élément de décor ne pouvait se comprendre"

Cette buvette est, au départ, un décor de théâtre, explique le collectif. Elle vient d'une pièce intitulée Labyrinthe, inspirée de la Divine comédie de Dante, et montée par un autre collectif, Sweat lodge, qui se présente comme une plateforme de production dédiée au sound system. Elle décorait la scène de l'enfer. Voilà pourquoi on y voit un affrontement entre des individus et les forces de l'ordre, comme dans un jeu vidéo. "Hors de son contexte théâtral, le second degré de cet élément de décor ne pouvait se comprendre. Nous avons cruellement manqué de vigilance, et n’avons pas pris la mesure des impacts -d’autant plus dans le contexte de tension actuel".

Des excuses envers les forces de l'ordre

Quai des chaps reconnaît que la buvette n'aurait jamais du être montée en l'état. Et de renouveler ses excuses : "Nous tenons aujourd’hui à exprimer nos excuses les plus sincères auprès de la Ville de Nantes, des forces de l’ordre et des gardien.ne.s de la paix, ainsi que tous les publics".