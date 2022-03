VIDÉO - Le collectif Rosmerta dénonce une "hiérarchisation" dans l'accueil des migrants

Près de 300 réfugiés ukrainiens ont déjà été accueillis en Vaucluse et la préfecture a ouvert un guichet pour les aider dans leur demande d'asile et d'hébergement. Invitée de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin, Chantal Raffanel, du collectif Rosmerta qui organise l'accueil des migrants à Avignon depuis plusieurs années, se félicite "pour des raisons humaines et humanitaires de cet accueil", mais aimerait que tous les migrants qui arrivent en France "soient accueillis de manière aussi digne".

"On ne peut que se féliciter que nous ayons partout en France les moyens d'accueillir dignement des réfugiés, avance Chantal Raffanel. Simplement, on aimerait que tous les réfugiés soient accueillis de manière aussi digne. Cela veut dire que la France a les moyens d'organiser, mais cela veut dire aussi qu'on ne veut pas accueillir les autres de cette façon-là. On entend aussi qu'il y a un guichet unique à la préfecture du Vaucluse. Il n'y a jamais eu des modalités comme ça pour les autres exilés. Et partout en France, on trouve des logements sociaux alors que la réponse est négative pour les autres étrangers. Donc il y a déjà une hiérarchisation."