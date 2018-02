Alsace, France

Tous les sans-abri ne sont pas accueillis dans les hébergements d'urgence, faute de places. Le collectif SDF Alsace lance donc une collecte pour équiper ceux et celles qui dorment dehors par ses températures glaciales.

Les dons de couvertures ne manquent pas. Les Alsaciens sont mêmes plutôt généreux reconnaissent les associations. "Mais nous manquons de matériel plus spécifiques," précise Monique Maitte, présidente de SDF Alsace. D'où l'idée d'une collecte de fonds sur internet pour acheter ce dont les sans-abri ont besoin pendant l'hiver.

Hygiène, Tentes, Tapis de sol, Réchauds etc pour personnes sans-abri - voici notre cagnotte https://t.co/bPEjYmwCSH — Collectif SDF Alsace (@SDFAlsace) February 27, 2018

Jean-Michel passe ses nuits dans la rue depuis deux mois. "Les nuits sont fraîches," tente-t-il d'ironiser. "J'essaye de trouver des endroits protégés du vent mais je me fais souvent déloger par des propriétaires où des commerçants." Jean-Michel avait une tente mais il se l'ai faite voler.

Jean-Michel n'a pas eu de place en hébergement d'urgence. Il dort dehors malgré les températures glaciales Copier

Les tentes font partie du matériel que le collectif SDF Alsace aimerait acheter. "Elles protègent du vent et il peut faire jusqu'à dix degrés plus chaud à l'intérieur," explique Monique Maitte. Les associations ont réussi à négocier avec la ville pour que la police n'interdise plus aux SDF de planter leurs tentes dans les rues.

Parmi le matériel visé par le collectif SDF Alsace, il y a aussi les réchauds. Jean-Marc vit dans la rue depuis presque un an. Il a pu en recevoir un. C'était un vrai soulagement. _"On peut se faire une boisson chaude le matin, se réchauffer des conserves, c'est très agréable."_L'association voudrait aussi acheter des bonnets, des gants, ou encore des duvets militaires.

Ces dons sont d'autant plus importants pour les hommes seuls, sans enfants, loin d'être prioritaires pour les hébergements d'urgence.